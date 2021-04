“È una follia. Se c’è una tizia, che fa la sottosegretaria alla Giustizia, che pensa che io sia andato a vedere il video di uno stupro, è da ricoverare“. Sono le parole di Matteo Salvini sulla deputata del M5s, Anna Macina, che in un’intervista al Corriere della Sera ha ipotizzato che il leader della Lega abbia potuto vedere il video, in mano agli inquirenti, in cui emergono particolari del caso che vede accusato per violenza sessuale, insieme ad altri tre ragazzi, il figlio di Beppe Grillo, Ciro. Il motivo risiederebbe nella scelta della famiglia della ragazza di nominare quale legale Giulia Bongiorno, avvocata penalista e senatrice della Lega.