“Abbiamo indicato la strada delle risoluzioni parlamentari per il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza, ndr). Sul decreto sostegni riteniamo fondamentale intervenire in modo sostanzioso sui costi fissi per imprese e partite Iva. Ovviamente abbiamo richiamato con forza la possibilità di un contatto più stretto tra Parlamento e governo. Poco il tempo per la parlamentarizzazione? Sarà una corsa“. Così Loredana De Petris, senatrice di Leu, durante un punto stampa al termine dell’incontro con il Presidente del Consiglio, Mario Draghi.