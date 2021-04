E’ arrivata l’ufficialità: le strade Jose Mourinho e il Tottenham sono arrivate ad un bivio. Lo special One non è il più tecnico degli Spurs, settimi in classifica a cinque punti dalla zona Champions e fuori dall’Europa League per mano della Dinamo Zagabria. Troppo poco per giustificare i 17,5milioni di euro all’anno che l’ex tecnico dell’Inter incassa ogni anno, stipendio più alto al mondo alle spalle di Pep Guardiola. E dire che l’immagine del tecnico di Setubal sembrava una di quelle perfette per sponsorizzare la SuperLeague, il nuovo progetto calcistico che sta terremotando il mondo del calcio. E del quale fa parte anche il Tottenham.

E invece no. Per Mourinho è stato fatale il pareggio di ieri contro l’Everton di Carlo Ancelotti: a Liverpool è finita 2-2 grazie alle doppiette di Kane e Sigurdsson. “Il club può oggi annunciare che José Mourinho e il suo staff tecnico Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin e Giovanni Cerra sono stati sollevati dai loro compiti”. La panchina del Tottenham dovrebbe essere ora affidata fino al termine della stagione all’allenatore dell’Under 23, Ryan Mason.