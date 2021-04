Arriva la seconda vittoria in campionato per Fabio Quartararo. Il francese in sella alla Yamaha porta a casa il gran premio di Portogallo, a Portimao. Sul podio anche Pecco Bagnaia, penalizzato dopo la pole di ieri e scattato dall’undicesima casella, mentre sul terzo gradino del podio va la Suzuki di Joan Mir.

Miglior piazzamento stagionale per Franco Morbidelli, quarto con la Yamaha Petronas. Alle sue spalle Binder e Aleix Espargaro. Settimo Marc Marquez, tornato in pista dopo nove mesi e alla sue spalle l’Honda del team satellite guidata dal fratello Alex. Nono Enea Bastiani, davanti a Nakagami e Vinales. Tre italiani tra il dodicesimo e il quattordicesimo posto, in ordine Marini, Petrucci e Savadori. Ultima e penultima posizione occupate rispettivamente da Oliveira e Lecuona.

Battuta d’arresto per l’ex leader del mondiale Zarco e per l’altro ducatista Miller, scivolati durante la gare e stessa sorte per la Suzuki di Alex Rins, caduto mentre tentava di tenere il passo di Quartararo. Caduta amara per Valentino Rossi: in rimonta dalla diciassettesima posizione della partenza, il pilota di Tavullia ha perso l’anteriore quando era in lotta per l’undicesima posizione con Alex Marquez.