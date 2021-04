“Non credo che non sia stata data evidenza scientifica alla base dei provvedimenti. La decisione sulle aperture all’aperto sono basate su evidenze scientifiche, come quella di posporre il richiamo di alcuni vaccini. Mi pare si dia conto della base scientifica delle decisioni prese. I distanziamenti, ad esempio: se passo l’intera serata in ambiente chiuso a cinquanta centimetri da chi mi sta vicino a tavola, probabilmente mi contagio. Non sono decisioni prese così, per vedere l’effetto che fa….”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, rispondendo a una domanda in conferenza stampa.