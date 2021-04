“Saranno definitive le riaperture? Quando ho parlato di rischio ragionato è questa la risposta: se i comportamenti sono osservati e sulla campagna vaccinale non ho dubbi che sarà sempre meglio la possibilita che si torni indietro è molto bassa e in autunno la vaccinazione sarà molto diffusa“. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa sulla situazione epidemiologica in Italia e il relativo allentamento delle misure.