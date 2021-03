Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 26.062 nuovi casi di coronavirus a fronte di 372.944 tamponi effettuati (venerdì i contagi erano stati 26.824 con 369.636 test). Il tasso di positività (rapporto positivi/test) odierno è del 6,98%, leggermente in calo rispetto a ieri (7,25%). I morti comunicati dal bollettino del ministero della Salute sono 317. Continua ad aumentare il numero dei positivi che hanno bisogno di cure in ospedale: sono stati 270 gli ingressi in terapia intensiva registrati nelle ultime 24 ore. Il saldo giornaliero tra ingressi e uscite è di 68 pazienti in più. In totale in rianimazione ci sono ora 2.982 persone. Nei reparti ordinari (pneumatologia e malattie infettive) sono invece aumentati i pazienti di 497 unità rispetto a ieri, portando il totale a 24.153.

I casi totali da inizio epidemia sono 3.201.838, i morti 101.881. Gli attualmente positivi al coronavirus in Italia sono 520.061 (+10.744 rispetto a venerdì), i dimessi e i guariti 2.579.896 (+14.970), in isolamento domiciliare ci sono 492.926 persone (+10.179). Il numero dei contagi giornalieri, seppure in calo rispetto a venerdì, è ancora in aumento rispetto al dato di sabato scorso, quando i nuovi casi erano 23.641 e il tasso di positività al 6,7%. In questa settimana, da lunedì ad oggi, sono già stati trovati 134.619 nuovi positivi. Nei primi 6 giorni della scorsa settimana invece il totale si fermava a 121.623.

Anche il numero dei decessi è in crescita: questa settimana ha già superato quota 2mila (2.096 in 6 giorni, una media di quasi 350 al giorno). Un dato che il riflesso del continuo incremento della pressione sugli ospedali: solo da lunedì ad oggi ci sono oltre 3mila letti in più occupati da pazienti covid nei normali reparti (la scorsa settimana in 6 giorni l’aumento era stato di +2.063). Poi si aggiungono i pazienti gravi che hanno bisogno della terapia intensiva: in questa settimana ci sono già stati 1.524 nuovi ingressi nei reparti di rianimazione (contro i 1.283 della scorsa).

La Lombardia registra oggi 5.809 nuovi contagi, risultando di gran lunga la Regione con più contagi giornalieri. In terapia intensiva ad oggi vengono curati 694 pazienti, 27 in più rispetto a ieri. L’Emilia-Romagna conta invece 2.950 positivi nelle ultime 24 ore, seguita dalla Campania con 2.940 e dal Veneto con 2.682. Il Piemonte registra 2.159 nuovi contagi e +4 pazienti, rispetto a ieri, in terapia intensiva (in totale 251), +106 negli altri reparti (2.790). Di poco sotto i 2mila casi in un giorno c’è il Lazio con 1.998 casi, poi la Puglia con 1.700 e la Toscana che ne conta 1.326. Da segnalare, infine, i numeri di Marche e Friuli-Venezia Giulia. Nella prima Regione i nuovi contagi arrivano a quota mille, nel Nord-Est restano ancora sopra i 900 in 24 ore.