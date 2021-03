Le Regioni che la prossima settimana saranno in zona rossa si confermano 11: la Basilicata, fino a questa mattina in bilico, retrocederà infatti in area arancione. La decisione è stata presa dal ministero della Salute dopo avere esaminato i nuovi dati inviati dalla Regione stessa. La nuova ordinanza scatterà però solo da martedì, quando scadrà il precedente provvedimento che ha validità di 15 giorni ed era datato 27 febbraio. In arancione è anche la Toscana, dove però ci sono tre province – Arezzo, Pistoia, Prato – e altri 10 comuni in zona rossa. Il nuovo quadro è stato comunicato dal governatore Eugenio Giani. Dopo il nuovo decreto legge approvato venerdì dal governo Draghi, che ha previsto la sospensione della fascia gialla e l’introduzione della soglia dei 250 casi per 100mila abitanti per lo slittamento in rossa, in area arancione restano 8 Regioni: oltre alla Basilicata e a parte della Toscana, anche Abruzzo, Toscana, Umbria, Calabria, Liguria, Sicilia e Valle D’Aosta. In zona bianca c’è la Sardegna, in rosso da lunedì entrano Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e il Trentino Alto Adige (in provincia di Bolzano, formalmente arancione, sono in vigore restrizioni da zona rossa per volere della giunta provinciale), che si aggiungono a Campania e Molise.

In base ai nuovi parametri che sono stati resi effettivi dal ministero della Salute con le consuete ordinanze, questo è il quadro che da lunedì vedrà l’Italia spaccata dal coronavirus, con metà della penisola in rosso. La Basilicata è l’unica a vedere allentate le restrizioni: solo stamattina la Regione infatti ha completato l’invio dei dati, necessari per il ricalcolo, richiesto dalla stessa Regione, dell’indice Rt, che ieri era stato fissato a 1,53 (sette giorni prima era a 1,16, rispetto all’1,51 di fine febbraio). Così è stato ufficializzato il cambio di colore. Arriva la stretta invece ad Arezzo e Prato, che si aggiungono a Pistoia tra le province toscane in zona rossa. Il giro di vite comunicato dal governatore Eugenio Giani riguarda anche Firenzuola e Fucecchio (Firenze), Viareggio (Lucca), Scarlino (Grosseto), e nella provincia di Pisa i comuni di Santa Luce, Castellina Marittima, Montopoli, San Miniato, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno. Scuole chiuse, pur in zona arancione, anche a Barberino Tavarnelle, Marradi e Reggello (Firenze), Siena e Castelnuovo Berardenga.

Le ordinanze in vigore da lunedì 15 scadranno il 29 marzo, praticamente a ridosso della Pasqua, quando il governo ha previsto il lockdown nazionale per tutti. Per il momento invece le restrizioni restano diverse a seconda della fascia in cui ci si trova. Come di consueto, chi vive in zona arancione non potrà spostarsi dal proprio Comune, ma sarà comunque possibile fare visita una sola volta al giorno ad amici e parenti che abitano nel proprio Comune, dalle 5 alle 22, massimo in due persone (oltre ai minori di 14 anni, ai disabili e alle persone non autosufficienti conviventi, che non rientrano nel calcolo). La deroga non è consentita in zona rossa, dove ogni spostamento dovrà essere motivato con autocertificazione e restano aperti esclusivamente gli esercizi commerciali che vendono prodotti essenziali: farmacie, alimentari, ferramenta. E’ anche prevista la chiusura di parrucchieri e centri estetici. In zona rossa sono vietati anche gli sport di contatto e di squadra. Consentita invece l’attività motoria individuale all’aperto come la camminata, la bici e la corsa. Agli agonisti è permesso di allenarsi. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.