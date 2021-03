Ha offeso e tirato una testata a un carabiniere che voleva multarlo. Questa la reazione di un ragazzo di 20 anni di Andria, sorpreso insieme ad altri due amici dal controllo anti-Covid a passeggiare in pieno coprifuoco. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, tre giovani si trovavano nel centro della città alle 2.30 di notte quando, per sottrarsi al controllo dei carabinieri, uno dei tre ha prima offeso e poi dato una testata in pieno volto a un militare. L’aggressore è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e portato in carcere a Trani. Per lui e gli altri due 20enni che erano in sua compagnia, un ragazzo e una ragazza andriesi, tutti e tre incensurati, sono scattate anche le sanzioni per violazione del coprifuoco.

Nello scorso weekend, nel solo territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani sono state controllate nei luoghi della movida 373 persone con un totale di 20 contravvenzioni per inosservanza della normativa anti-Covid. Oggetto di verifiche anche 24 attività commerciali, due delle quali sono state sanzionate con successivo provvedimento di chiusura.

Controlli intensificati nel fine settimana anche in tutto il Barese per evitare assembramenti. I carabinieri hanno aumentato le pattuglie soprattutto nei quartieri del centro e San Paolo del capoluogo e a Triggiano. Un totale di 43 attività commerciali e oltre 400 persone sono state controllate dall’Arma, con 7 sanzioni elevate per il mancato rispetto delle normative anti-Covid.