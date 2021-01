Ha trovato un portafogli per strada, con carte di credito e soldi in contanti, e lo ha consegnato in Questura. È successo a Matera e l’autore del gesto è un ragazzo di 20 anni, di origini nigeriane. Il giovane risiede in città e lavora per un ristorante, per cui effettua le consegne a domicilio. Nel portafogli, ritrovato in via Nazionale, vi erano 155 euro in contanti, 5 carte di credito e i documenti personali. A dare notizia della storia è la Questura di Matera.

Subito è stato rintracciato il proprietario del portafoglio. Si tratta di un ingegnere di Roma che per lavoro si reca spesso a Matera. È stato lui a voler ringraziare l’autore del gesto con una ricompensa, donando la somma contenuta nel portafogli. Il questore, Eliseo Nicolì, si è complimentato personalmente con il giovane per l’alto senso civico dimostrato. “Spesso le buone azioni non fanno notizia mentre è importante dare anche a loro spazio per il valore di esempio che hanno”, ha scritto sui social la Questura.