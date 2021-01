Consumata e archiviata la rottura di Italia viva, ora tocca a Giuseppe Conte decidere come muoversi. Nel consiglio dei ministri di ieri sera è stato chiaro: riaprire i rapporti con l’ormai ex alleato sembra ormai impossibile e il premier intende muoversi di conseguenza. Le strade sono principalmente due: la prima prevede la salita al Colle nelle prossime ore e le dimissioni sperando di riavere l’incarico da Sergio Mattarella per cercare maggioranze alternative; la seconda invece punta sulla parlamentarizzazione della crisi che finora si è giocata solo tra conferenze stampa e interlocuzioni nei palazzi: Conte si prende l’interim dei due ministeri lasciati vacanti da Italia viva e, presumibilmente la settimana prossima, si presenta alle Aule per spiegare la sua posizione. In questo caso e solo a quel punto sarà possibile capire se la cosiddetta truppa di “responsabili” esiste davvero e quanto è consistente.

Italia viva che ruolo avrà? Difficile dirlo. I rapporti sono ai minimi termini, ma già questa mattina l’ex ministra Elena Bonetti ha ribadito: “Noi siamo disposti a rimanere in maggioranza”. Salvo poi aggiungere che “l’uso del Mes è dirimente”, ovvero una delle condizioni che impedirebbe di trovare un accordo dentro la maggioranza. E’ la strategia dell’ex premier: restare in campo come protagonista per nuovi schemi di governo, magari anche con un altro presidente del Consiglio. Ma non solo: è uno dei motivi principali per cui Matteo Renzi ha deciso di far saltare il banco e anche uno di quelli per cui al momento la maggioranza si è compattato per andare avanti senza di lui. E non a caso ieri, durante il cdm, Pd, M5s e Leu hanno twittato in coro “avanti con Conte”. Segnali che ricucire con i renziani, soprattutto dopo che sono state fatte saltare anche le ultime trattative, è al momento alquanto impossibile.

La strada che sembra più probabile in questo momento è quella della conta in Aula: è quello che vuole Conte e al quale i suoi, secondo le ricostruzioni, stanno lavorando in queste ore. Il problema rimane però sempre uno solo: la stabilità. Se si parla di una pattuglia di almeno 14 persone a Palazzo Madama, tra gruppo Misto e affini, pronti a dare il loro sostegno alla maggioranza, bisognerà però che questo gruppo sia riunito all’interno di un progetto chiaro e legittimo capace di dare quei “contorni certi e definiti” all’esecutivo che Mattarella richiede dall’inizio della legislatura. Intanto oggi si vedranno i vertici sia di Pd che Movimento 5 stelle e già in quella riunione alcune delle strategie si faranno più chiare.

DIRETTA ORA PER ORA

9.35 – Grillo twitta una foto con Conte: “Con te”

9.30 – Fdi a Montecitorio: “Conte riferisca oggi in Aula. I lavori non possono andare avanti”

“Conte riferisca al Parlamento oggi stesso su quello che succede nella maggioranza”. Lo ha chiesto nell’Aula della Camera il capogruppo Fdi Francesco Lollobrigida. “Non abbiamo ancora capito perché non si sia ancora dimesso. Fico convochi immediatamente la conferenza dei capigruppo perché i lavori di questa aula non possono proseguire in questa condizione”, ha concluso.

9 – L’ex ministra Bonetti: “Siamo disposti a rimanere in maggioranza”. Ma “l’uso del Mes è dirimente”

Siamo disposti” a rimanere in maggioranza. “Le mie dimissioni sono lo spazio perché questo tavolo si apra per le risposte da dare al Paese. Noi sgombriamo il campo, adesso si faccia la politica, noi ci stiamo”. Lo ha affermato l’ex ministra della Famiglia, Elena Bonetti, ai microfoni di Radio 24 ‘Il Sole 24 orè.

Quanto all’ipotesi di una conferma del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, “sono altri che hanno detto mai più con Italia viva. La politica non è fatta di mai più. Il tema non è il chi, il tema è il cosa”. “Per noi l’utilizzo del Mes è dirimente per il Paese ed è dirimente per restare in maggioranza che ci siano le condizioni politiche sulla base delle quali l’utilizzo del Mes viene almeno discusso”.