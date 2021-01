Mentre nel mondo si moltiplica il numero dei Paesi che introducono o prolungano misure restrittive più stringenti, anche in Cina dove il virus sembrava sconfitto, il Covid continua a diffondersi. Negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore quasi 4.500 persone hanno perso la vita a causa di complicanze legate al coronavirus: si tratta di un nuovo record negativo, visto che è la prima volta che il numero delle vittime giornaliere sfonda il muro delle 4mila. Sono invece 235mila i nuovi casi confermati dalla Johns Hopkins negli Usa, dove circa 131mila persone sono ricoverate per Covid.

Ieri Angela Merkel ha avvertito che il lockdown duro potrà proseguire almeno per altri due mesi. Oggi i dati del Robert Koch Institute, l’agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l’andamento della pandemia in Germania, sembrano confermare i timori della cancelliera: i nuovi casi sono più di 19.600, un dato in crescita. Inoltre, sono 1.060 i decessi per complicanze legate all’infezione.

Da lunedì, per entrare in Austria, sarà obbligatorio effettuare una registrazione elettronica. Vanno indicati tramite un modulo online nome, data di nascita, email, indirizzo di soggiorno, data di ingresso, eventuale data di partenza e i Paesi visitati negli ultimi 10 giorni e l’obbligo vale per tutte le persone che entrano nel Paese, ad eccezione di pendolari, dei viaggiatori in transito per raggiungere un altro Paese e per urgenze in ambito familiare, come per esempio funerali. Resta in vigore la quarantena obbligatoria di 10 giorni, che può essere accorciata a 5 giorni con un tampone negativo a proprie spese.

In Cina si è registrato nelle ultime 24 ore un record giornaliero di nuovi casi di coronavirus Sars-CoV-2 rispetto agli ultimi 5 mesi, con 3 città già in lockdown, quelle di Shijiazhuang, Xingtai e Langfang. Il maggior numero di contagi è stato registrato vicino a Pechino, nella provincia dell’Hebei, ma anche in quella di Heilongjiang, come riferiscono dati ufficiali. La Commissione sanitaria nazionale spiega in una nota di aver registrato 115 nuovi casi in patria rispetto ai 55 del giorno precedente, il che rappresenta il numero più alto di contagi dal 30 luglio. La provincia settentrionale cinese di Heilongjiang, che conta oltre 37 milioni di persone, ha introdotto lo “stato di emergenza”, chiedendo ai cittadini di non lasciare i propri territori se non strettamente necessario e di annullare conferenze e raduni, mentre la città di Suihua, che conta 5,2 milioni di abitanti, è entrata in lockdown.