Il governo Conte 2 si prepara alla resa dei conti finale in Consiglio dei ministri. Alle 21.30 ci sarà infatti la riunione decisiva sulla nuova e ultima bozza di Recovery plan: Italia viva, dopo la moral suasion del Colle e salvo sorprese, dovrebbe votare a favore. Ma non è ancora escluso che Matteo Renzi, subito dopo, arrivi alla crisi definitiva ritirando le ministre. In mattinata a far trapelare un messaggio chiaro per gli alleati, ovvero “o dentro o fuori”, è stato lo stesso presidente del Consiglio: “Se il leader di Iv”, hanno fatto sapere da Palazzo Chigi, “si assumerà la responsabilità di una crisi di governo in piena pandemia, per il presidente Conte sarà impossibile rifare un nuovo esecutivo con il sostegno di Italia Viva“. Una mossa per blindare l’equilibrio attuale, supportati dalle altre forze di maggioranza. Ma potrebbe non bastare.

Resta ancora molto confuso il piano dei renziani. Nel merito non hanno ancora risposto, ma si sono limitati a far sapere che tireranno dritto e “non ci sarà nessun passo indietro”. Anzi, una conferenza stampa con Matteo Renzi dovrebbe essere organizzata proprio per domani 13 gennaio. Tanto che l’ex premier, parlando con i giornalisti a Palazzo Madama, ha detto: “Ritiro ministre dal governo? Stasera vediamo e domani parliamo“. Sul tavolo del Cdm ci sarà la nuova e ultima bozza di Recovery plan, con le modifiche concordate con le forze di maggioranza, e sulla quale l’ex premier ha lasciato qualche spiraglio: “Mi hanno detto che ci sono miglioramenti”. Così anche il deputato Iv Luigi Marattin che, interpellato da ilfattoquotidiano.it, ha rivelato il suo “entusiastico sì“.

Intanto in linea con le parole di Conte si sono espressi tutti gli altri partiti di maggioranza. Prima ha parlato il capo politico reggente dei 5 stelle Vito Crimi: “Se Renzi si rende colpevole del ritiro dei suoi ministri, con lui e Italia Viva non potrà esserci un altro governo“. Poi l’ex deputato M5s Alessandro Di Battista: “Nessun esponente del Movimento dovrebbe mai più sedersi a un tavolo” con loro. Una posizione condivisa anche da Pd e Leu. Per Nicola Zingaretti è “un grave errore politico” provocare una crisi che “il 99% degli italiani non capisce”. Mentre Pier Luigi Bersani: “Dopo Conte ci può essere solo Conte o si va a votare. Io sono per andare avanti, perché trovo demenziale immaginare 3-4 mesi di stallo per avvicinarsi alle elezioni”.

L’asse Pd-M5s-Leu – Il messaggio delle forze di maggioranza è netto e segue quanto detto dal premier: se Renzi apre la crisi, potrebbe non bastare un rimpasto per risolvere la situazione. Per i 5 stelle questa è una condizione imprescindibile, soprattutto anche alla luce delle tante correnti interne e mentre i malumori per i ritardi sulla nuova leadership si fanno sempre più insistenti. E non a caso a parlare oggi, oltre a Crimi, è stato anche Di Battista: “Non so quel che farà o meno nelle prossime ore il manipolo di anti-italiani”, ha scritto su Facebook l’ex deputato. “Mi interessa quel che farà il Movimento. Ebbene io credo che se i renziani dovessero aprire una crisi di governo reale in piena pandemia, nessun esponente del Movimento dovrebbe mai più sedersi a un tavolo, scambiare una parola, o prendere un caffè con questi meschini politicanti. Figuriamoci farci un altro governo insieme“. Anche Luigi Di Maio ha parlato oggi per ribadire l’appoggio a Conte: “Noi saremo leali a questo premier”. E sull’ipotesi governo a guida Mario Draghi, ha dichiarato: “Lo si cita sempre quando il governo è in fibrillazione e quindi viene utilizzato a volte come oggetto contundente contro Conte o contro altri”.

Anche sul fronte dem, il capo del Nazareno ha blindato di nuovo Conte: “Ora il leader è Conte. Ha tutte le caratteristiche per continuare a guidare l’alleanza. Anche promuovendo come abbiamo chiesto un’innovazione nei contenuti nel patto di legislatura“, ha dichiarato a Start su SkyTg24. A suo parere, è in questa direzione che devono andare le trattative, soprattutto adesso che “Conte ha mosso qualche passo” e bisogna “andare a vedere le carte“. Se le cose dovessero precipitare, invece, “le valutazioni le dovranno fare il presidente del Consiglio con il presidente della Repubblica. Io combatto per non arrivare a questo momento”. E lo stesso sta facendo Liberi e uguali. “Il Recovery Plan consegnato ieri sera è certamente un passo avanti importante. Il Piano è stato fortemente migliorato e delinea ora un progetto innovativo in direzione del Green e per la ripresa dell’Italia”, hanno dichiarato i capigruppo Loredana De Petris e Federico Fornaro.

Renzi prende tempo, cambia versioni e non si sbilancia – La strategia di Renzi è ormai quella di prendere tempo e tenere alta la tensione il più a lungo possibile. Prima ha diffuso una enews dicendo che la sua è “una battaglia di libertà e di coraggio contro il pensiero unico“. Mentre tutto il resto sarebbe “chiacchiera populista“. Poi ha fatto sapere di essere al lavoro per organizzare una conferenza stampa per il 13 gennaio. Intanto, parlando con i cronisti a Palazzo Madama, ha detto: “Io non volevo far fuori Conte, ma me stesso da questo governo. Ormai ci siamo”. Poi poco dopo però ha rettificato: “Stasera vediamo e domani parliamo”. Anzi sul Recovery plan si è lasciato scappare: “Nel giro di un mese pare che abbiano migliorato il Recovery plan, io non l’ho ancora letto tutto, lo devo leggere, ma dicono tutti che sia migliorato”.

Intanto i suoi continuano a prendere tempo. “Valuteremo merito per merito le singole questioni“, ha detto la ministra Bellanova a L’Aria che tira su La7. La ministra ha lasciato però aperto uno spiraglio: “Bisogna prendere atto che una fase è chiusa e capire se si possa aprire un percorso di riscrittura di un programma. Si era iniziato a farlo, per iniziativa di Renzi, Zingaretti, Crimi e Speranza, che avevano incontrato Conte a novembre”. In serata il presidente Iv Ettore Rosato è stato più netto: “Il fatto che il governo Conte bis è giunto alla fine è ormai acclarato”, ha detto a RaiNews 24. “Ha tutto in mano il presidente del Consiglio. Se ci dà le risposte, noi siamo pronti ad ascoltare”.

La caccia ai responsabili in Senato – E’ a Palazzo Madama dove il presidente del Consiglio, se deciderà di andare fino in fondo, dovrà cercare i “responsabili” pronti a sostituire i 18 senatori di Italia viva. Qui attualmente il governo ha l’appoggio di almeno 158 parlamentari (92 M5s, 35 Pd, 8 Autonomie, 18 Italia viva, 5 Leu). Se i renziani decidessero di non votare più la fiducia a Conte, a quel punto il premier dovrebbe contare su un aiuto che arrivi principalmente dal gruppo Misto. Questo è composto da 24 senatori (+ i 5 di Leu che sostengono il governo). Di questi potrebbero votare a favore circa in 14: gli ex M5s Buccarella, De Bonis, Di Marzio, Drago, Fattori, Pacifico; Cario (Maie), l’ex dem Cerno; Fantetti (Maie); Lonardo; Merlo (Maie); Monti; Ruotolo; la senatrice a vita Segre. I 14 però non sono sufficienti per sostituire i 18 renziani e arrivare alla soglia necessaria di 161. Tra gli incerti, ma che potrebbero cambiare idea ci sono gli ex M5s Giarrusso e De Falco. Ma gli ex 5 stelle (26 deputati e 16 senatori) non bastano per risolvere la situazione, visto che molti di loro ormai hanno aderito ad altre formazioni, dalla Lega ad Azione. Per questo, secondo alcune ricostruzioni, non è esclusa la caccia di responsabili tra le fila di Forza Italia. E Clemente Mastella ha fatto sapere di essere pronto a una iniziativa politica per “strutturare quelli che, responsabilmente, appunto, vogliono dare una mano“.

CRONACA ORA PER ORA

18.30 – Gualtieri: “Giovedì cdm sui ristori, incompatibile con una crisi”

“Nei prossimi giorni, forse già giovedì, faremo il Consiglio dei ministri per chiedere l’autorizzazione del Parlamento a un nuovo scostamento. Atto che, naturalmente, richiede un Governo nella pienezza delle sue funzioni, che non è compatibile con una crisi di governo”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, rispondendo a Radio popolare di Milano a una domanda sull’iter per il nuovo decreto ristori. “Poi, mentre il Parlamento voterà auspicabilmente questo scostamento, predisporremo quanto abbiamo già iniziato a fare, per arrivare dopo il voto alla sua approvazione”, ha aggiunto.

18.15 – Rosato: “Acclarato che il Conte bis è giunto alla fine”

“Il fatto che il governo Conte bis è giunto alla fine è ormai acclarato”. Lo dice Ettore Rosato di Iv a Rainews24. “Vedremo se Conte avrà un’altra maggioranza” aggiunge il coordinatore di Italia Viva dicendosi certo che, in ogni caso, l’esito non sarà il voto: “Non si andrà a elezioni”.

18 – L’ex M5s Giarrusso: “Io voterò secondo coscienza”

“La crisi? Sapendo che c’è Renzi di mezzo una soluzione non la vedo facile. Ma io, come al solito, voterò secondo coscienza. Sono qui e vedrò cosa dirà e farà la maggioranza ma allo stato le mie valutazioni sull’operato dell’esecutivo, soprattutto riguardo alla lotta alla mafia, sono assolutamente negative”. Lo dice il senatore ex M5s ed ora al gruppo Misto, Mario Michele Giarrusso. “Questo governo sconta gravi mancanze nella lotta alla mafia da parte dei ministri della Giustizia e degli Interni: ma non sono questioni che si risolvono solo con un cambio dei vertici, le responsabilità sono diffuse negli apparati di tutta la catena di comando. Il disastro sulla giustizia – conclude – è sotto gli occhi di tutti”.

17.45 – Giorgetti: “Impensabile affidarsi ai parlamentari in ordine sparso”

“Una nuova maggioranza a sostegno del governo? Cosa già vista ma, come ci insegna esperienza e prassi istituzionale, è impensabile che ci si affidi a un manipolo di parlamentari in ordine sparso tanto più in una situazione drammatica come questa. Se dovesse davvero esistere un percorso di costruttori l’unica strada è quella del sostegno da parte di un gruppo che si costituisca in Parlamento e che abbia un preciso progetto politico”. Lo afferma Giancarlo Giorgetti interpellato dall’Ansa alla Camera.

17.30 – Renzi in Senato: “Ritiro ministre? Stasera vediamo e domani parliamo”

Stasera Italia viva ritira le sue ministre dal governo? “Sembra che sia il ritiro dei panni, stiamo parlando di donne con un’esperienza straordinaria..Stasera vediamo che tipo di discussione viene fuori e domani facciamo una conferenza stampa e ne parliamo”. L’ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi parlando con i giornalisti al Senato. A proposito della bozza del Recovery plan, sul tavolo del Consiglio dei ministri di stasera, Renzi ha chiarito: “Nel giro di un mese pare che abbiano migliorato il Recovery plan, io non l’ho ancora letto tutto, lo devo leggere, ma dicono tutti che sia migliorato”.

16.40 – Franceschini a Palazzo Chigi

Il capodelegazione del Pd, Dario Franceschini, è stato a Palazzo Chigi poco dopo l’ora di pranzo. Il ministro dei Beni Culturali ha lasciato la sede del governo attorno alle 16, senza rilasciare dichiarazioni.

16.30 – Bersani: “Dopo Conte può esserci solo Conte”

Dopo Conte ci può essere solo Conte o si va a votare. Io sono per andare avanti, perché trovo demenziale immaginare 3-4 mesi di stallo per avvicinarsi alle elezioni”. Così Pier Luigi Bersani (Articolo Uno), a ‘Oggi è un altro giornò, su Raiuno.

16.20 – Domani conferenza stampa di Renzi

Italia viva smentisce “passi indietro” rispetto alle decisioni di Iv relative al governo. In queste ore, spiegano fonti qualificate renziane, si sta cercando un luogo dove fare una conferenza stampa domani pomeriggio, alla Camera o al Senato. Alla conferenza stampa parteciperà il leader di Iv Matteo Renzi.

16.10 – Mastella: “Iniziativa politica per strutturare i responsabili” (leggi l’articolo)

“La crisi di governo c’è, è innegabile, non si può sostenere il contrario. Subito dopo la crisi intendo far partire un’iniziativa per recuperare vecchi amici e nuovi contributi, quelli che sono interessati. Al 2% ci arriverò pure io, anche se non ho una rappresentanza parlamentare come quella di Renzi”. Lo ha detto, in una intervista all’Adnkronos, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, anticipando che questa nuova formazione politica si collocherà “nell’ambito del centro, per una collaborazione con il centro sinistra”.

15.55- Bersani: “Questa manovra risponde a interessi di chi sta sempre a galla”

“Una pistola alla tempia del governo, su cosa? Sul Recovery plan? Dice che lo approvano. Non lo capisco. Se non pensando che questa manovra risponda a interessi di un ceto, che esiste, quelli sempre a galla, quelli che qualsiasi cosa sono sempre a galla. Quelli che sono con l’acqua qui, di sinistra, destra, centro, non la vogliono una crisi”. Lo ha detto Pier Luigi Bersani a Oggi è un altro giorno.

15.30 – Azzolina: “Difficile pensare di ricucire con chi strappa”

“Difficile pensare di ricucire con chi strappa. Una crisi ora, in piena pandemia, sarebbe insensata”. Lo scrive su twitter la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina a proposito della crisi di governo.

15.15 – Cucca (Iv): “Se seguirò la battaglia di Renzi? Assolutamente sì”

“Se Conte decide di rompere, che rompa. Ma non può dire che è colpa di Italia viva. Noi cosa dobbiamo fare, dire che stiamo in un governo dove non considerano le nostre idee?”. Lo dice Giuseppe Cucca, senatore di Italia viva, sentito al telefono. Sostiene la battaglia di Matteo Renzi? “Assolutamente sì”, risponde Cucca. “Non mi risulta che nei gruppi di Iv ci sia qualcuno” pronto a dissociarsi, “almeno a me nessuno dei colleghi a detto niente del genere. Hanno fatto anche il mio nome più volte” tra i responsabili pronti a sostenere Conte in caso di rottura con Iv, ma “non è così”.

15.10 – Rosato: “Responsabili? Facciano governo con Fi e Fdi così hanno presto tutto l’arco costituzionale”

“Potrebbero scegliere di fare un governo con Fi e Fdi così hanno preso tutto l’arco costituzionale”. Così Ettore Rosato (Iv) a Un giorno da Pecora ribatte al fatto che se Iv ritirerà le ministre il premier Giuseppe Conte non farà nuovi governi con Iv. “Noi vogliamo combattere l’immobilismo”, spiega Rosato perché “il problema più grosso è la scelta di non prendere decisioni”. Anche “sui servizi segreti la nostra è la posizione Pd e anche M5s, è la posizione di tutti solo che noi di fronte all’immobilismo delle non scelte battiamo il pugno più forte degli altri”.

15.05 – Meloni: “Imbarazzante teatrino a scapito degli italiani”

“Nel governo continuano con i litigi, le ipotesi di rimpasti, gli ultimatum e le giravolte. Ma quando la finiranno con questo imbarazzante teatrino a scapito dell’Italia e degli italiani?”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

15 – Fornaro: “Con una crisi al buio diventa difficile ricostruire con chi ha determinato questa situazione”

“Con una crisi al buio diventa difficile ricostruire la stessa maggioranza con chi ha determinato questa situazione. Una crisi politica durante la pandemia e con una crisi economica come quella che stiamo vivendo non sarebbe capita dai cittadini.Noi lo ripetiamo da giorni: in questo Parlamento non c’è alternativa a questa maggioranza e a Conte.” Lo dice il capogruppo di LeU alla Camera, Federico Fornaro, conversando con i giornalisti a Montecitorio.

13.27 – Bellanova su La7: “Le minacce non aiutano nessuno. Si riscriva patto”

“Chi sta tenendo in ostaggio il Paese non sta di certo in Iv. Andare avanti con le minacce, non aiuta nessuno”, dice Teresa Bellanova, capo delegazione di Iv, a L’aria che tira. “Non abbiamo detto “Conte o niente”, è Conte che sta tenendo in ostaggio la sua maggioranza”, aggiunge. Poi lascia aperto uno spiraglio: “Bisogna prendere atto che una fase è chiusa e capire se si possa aprire un percorso di riscrittura di un programma. Si era iniziato a farlo, per iniziativa di Renzi, Zingaretti, Crimi e Speranza, che avevano incontrato Conte a novembre”.

13.09 – Di Battista: “Se Renzi si sfila, mai più al tavolo con politicanti”

“Da quando i cosiddetti renziani – ovvero un mediocre manipolo di politicanti assetati di potere e poltrone – hanno aperto, ovviamente solo sui giornali, la crisi di governo, sono morte, di Covid, 16570 persone. 16570 persone che oggi ricevono meno spazio delle dichiarazioni del mediocre manipolo. I morti si trasformano in fantasmi o, cosa ancor più indecente, in vessilli da sbandierare per volgari speculazioni politiche. ‘Sono morti tanti medici, prendiamo il Mes’ dicono i renziani. Che squallore”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Alessandro Di Battista. Che si accoda a Crimi dettando la linea al Movimento: “Non so quel che farà o meno nelle prossime ore il manipolo di anti-italiani. Mi interessa quel che farà il Movimento. Ebbene io credo che se i renziani dovessero aprire una crisi di governo reale in piena pandemia, nessun esponente del Movimento dovrebbe mai più sedersi a un tavolo, scambiare una parola, o prendere un caffè con questi meschini politicanti. Figuriamoci farci un altro governo insieme”, chiosa.

12.32 – Bonafede: “Non si sfidi la pazienza degli italiani evocando la crisi”

“Ancora oggi prosegue l’inspiegabile attacco quotidiano, dall’interno della maggioranza, nei confronti del Presidente del Consiglio e dell’azione del Governo. È davvero desolante dover constatare la persistenza di toni volti unicamente ad alimentare tensioni”. Lo scrive su Fb il capodelegazione M5S Alfonso Bonafede che aggiunge: “Qualcuno dirà che nella politica ci può stare. Può darsi, ma ci sono momenti in cui tutti dovrebbero capire che non si può continuare a sfidare la pazienza degli italiani evocando crisi del tutto aliene rispetto ai bisogni dei cittadini”.

12.12 – Renzi nella sua enews: “Non siamo irresponsabili. E’ battaglia di coraggio”

“A differenza di ciò che raccontano a reti unificate i cantori del pensiero unico, non c’è nessuna richiesta di poltrone, nessuna polemica pretestuosa, nessun atto irresponsabile. Quello che noi stiamo facendo si chiama POLITICA: studiare le carte, fare proposte, dare idee. Irresponsabile sarebbe sprecare centinaia di miliardi dei nostri figli facendo debito cattivo e non investendo sulla sanità, sull’educazione, sull’innovazione”. Lo scrive nella Enews Matteo Renzi, ribadendo: se non ci sono risorse sufficienti nel piano pandemico nazionale, “prendiamo il Mes”.

11.50 – PALAZZO CHIGI: “SE RENZI SI SFILA, NO A NUOVO ESECUTIVO”

“Se il leader di Iv Renzi si assumerà la responsabilità di una crisi di Governo in piena pandemia, per il presidente Conte sarà impossibile rifare un nuovo Esecutivo con il sostegno di Italia Viva”. È quanto trapela da Palazzo Chigi.

11.39 – Anche Leu fa quadrato intorno al premier

“Il Recovery Plan consegnato ieri sera è certamente un passo avanti importante. Il Piano è stato fortemente migliorato e delinea ora un progetto innovativo in direzione del Green e per la ripresa dell’Italia”. Lo dichiarano i capigruppo di LeU Loredana De Petris e Federico Fornaro. “Il Piano può e deve certamente essere migliorato ancora nel confronto con le parti sociali e le associazioni e soprattutto in Parlamento. Sarebbe quindi da irresponsabili, in questa fase, produrre una rottura con le annunciate dimissioni delle ministre di IV e aprire una crisi completamente al buio che renderebbe difficile ricostruire con chi ha determinato questa situazione. Sarebbe impossibile spiegarlo ai cittadini in piena crisi pandemica ed economica. Lo ripetiamo da giorni: in questo Parlamento non c’è alternativa a questa maggioranza e a Conte”, proseguono i due capigruppo. “Se si vuole non sprecare la grande opportunità del Recovery e quindi garantire un futuro all’Italia bisogna ripartire da qui, per trovare le ragioni per andare avanti nel dialogo e nel rispetto reciproco”, concludono De Petris e Fornaro.

11.11 – Fonti di IV: bozza del Recovery riscritta, va valutata bene

“La bozza va valutata bene e lo stiamo facendo” anche perché “è una bozza completamente riscritta rispetto a quella del 21 dicembre, e su alcune cifre anche rispetto a quella del 7 gennaio”. Lo dice una fonte qualificata di Italia viva, interpellata sull’opinione dei renziani sulla nuova bozza del Recovery plan, inviata la scorsa notte ai partiti. Il fatto che il testo sia stato riscritto “vuol dire – aggiunge – che chi evidenziava i problemi di quella prima bozza oggi dovrebbe essere ringraziato, non additato come traditore”.

10.36 – Parla Zingaretti: “La crisi? Un grave errore politico”

“Il Pd continua a chiedere un rilancio di governo ma una cosa è chiedere di rafforzarlo un’altra è farlo cadere. Il Pd ha promosso il rilancio ma rilancio non è mandare a casa il governo o provocare una crisi che il 99% italiani non capisce. E’ un grave errore politico e io lancio un appello al buon senso”. Così Nicola Zingaretti a Start su skytg24. “Io spero e lavoro che non si arrivi ad una crisi alla vigilia di una discussione sul Recovery che è cambiato in meglio e che dimostra che lavorando si possono migliorare le cose”. Se Iv ritira le ministre l’evoluzione “sarà una valutazione che farà il premier Conte con il presidente Mattarella, spero che ci si renda conto che così si entra in un tunnel di cui nessuno conosce l’uscita”. Così Nicola Zingaretti a Sky secondo il quale se “il vaso si rompe i cocci, i cocci non si rimettono insieme”.

10.10 – Crimi: “No a un nuovo governo con lui se Renzi ritira le ministre”

“Se Renzi si rende colpevole del ritiro dei suoi ministri, con lui e Italia Viva non potrà esserci un altro governo. Esiste un limite a tutto. Se ora, nelle condizioni in cui siamo, qualcuno si chiama fuori e saluta la compagnia, per noi è fuori e resta fuori definitivamente”. Lo sottolinea, in un colloquio con l’Ansa, il capo politico M5S Vito Crimi rispondendo a chi gli chiede della possibilità anche di un Conte-ter in caso di crisi. “Non si può abbattere la casa e poi fare un sorriso e dire che va tutto bene”, aggiunge il senatore del Movimento.

9.53 – Di Maio difende Conte dagli attacchi dei renziani

“Si cita Mario Draghi sempre quando il governo è in fibrillazione e quindi viene utilizzato a volte come oggetto contundente contro Conte o contro altri”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ad Agorà su Raitre. “Il presidente Mario Draghi non merita di finire nel dibattito solo quando c’è da accoppare qualche politico”, ha detto ancora.

9.40 – Emiliano: “Conosco Renzi, vuole far saltare il governo”

“Conosco bene Matteo Renzi: ho sempre sostenuto che la sua irresistibile discesa sarebbe stata rovinosa e che avrebbe fatto male al Paese. Ha tentato di farci perdere le elezioni qui in Puglia in tutti i modi, cercando di candidare qualcuno per buttare all’aria la Puglia che viene, più o meno, ben governata da 15 anni. E adesso, come fanno i bambini cattivi sta cercando di far saltare il governo”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a Start su Sky Tg24. “Non so, forse sarà geloso di Conte, avrà in testa di farsi nominare da qualche parte – ha aggiunto Emiliano spiegandone i motivi – Sono quelle cose che a Renzi passano per la testa e che hanno fatto malissimo a lui e che purtroppo in questo momento stanno facendo malissimo all’Italia. Se lui ha deciso di fare questo dispetto lo farà, perché io lo conosco bene. Non si saprà trattenere, non è capace di sostituire l’interesse degli altri alla propria visione delle cose. E’ un fatto psicologico più che politico”.

9.34 – Di Maio: “Una crisi ora è inspiegabile”

“Una crisi di governo è inspiegabile. Non solo perchè siamo nel bel mezzo di una pandemia e dobbiamo fare il decreto ristori. Ma anche perchè questo è l’anno in cui l’Italia presiederà il G20 e in Italia ci sarà la conferenza globale sulla salute”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ad Agorà su Raitre. “Io il vice premier l’ho già fatto, conosco il valore di quella carica”, ha sottolineato. “La si sta descrivendo come la panacea di tutti i mali ma non è così. Ho rifiutato due volte di fare il presidente del Consiglio. In questo momento non ci interessano i giochi di Palazzo, stiamo pensando agli italiani”.

9.03 – Faraone: “Voteremo il Recovery, un minuto dopo si valuterà il da farsi”

“Noi saremmo irresponsabili se non dicessimo le cose che non vanno e se lasciassimo governare un governo e un Presidente del Consiglio che rinvia i problemi anziché affrontarli …… I problemi sono rimasti lì. Il tema della scuola è rimasto lì, il tema dei trasporti è rimasto lì”. Così il senatore Davide Faraone, capogruppo al Senato di Italia Viva, ad Agorà Rai Tre. “Speriamo di fare la battaglia per il Mes dalla maggioranza, se non ci saranno le condizioni andremo serenamente all’opposizione. Le nostre ministre saranno stasera in Cdm” ma “non saremo responsabili di nessun ritardo sul Recovery plan, lo stiamo studiando, lo voteremo, lo sosterremo e lo miglioreremo, un minuto dopo valuteremo il da farsi”.

8.32 – Bellanova: “Dimissioni? Un passo alla volta”

“Facciamo un passo per volta. Per adesso possiamo dire che sul Recovery abbiamo portato un risultato, non per noi, ma per il Paese, perché è stato abbondantemente modificato. Ora valuteremo merito per merito le singole questioni. Per quanto riguarda la situazione più complessiva è evidente che rimangono delle problematiche aperte, rispetto ad esempio la questione sanitaria”. Lo ha detto la ministra delle Politiche Agricole e senatrice di Italia Viva, Teresa Bellanova, intervenendo a “Radio Anch’io” su Radio Raiuno, nel rispondere a una domanda sulle eventuali dimissioni della delegazione di Italia Viva al governo, dopo la presentazione del Recovery plan, ieri sera, da parte del governo.