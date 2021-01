“Noi stiamo facendo un grande sforzo perché per me il tempo è già finito. Ora bisogna dire effettivamente cosa si vuole fare. Conte vuole misurarsi con la soluzione dei problemi? Allora non minacci di andare in Parlamento, perché quella non è una minaccia: in Parlamento bisogna andare per avanzare delle proposte. Se si ha il consenso si governa, altrimenti si passa la mano. Oggi è il momento di dire che cosa si vuole fare”. Sono le parole della ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, ospite di “Omnibus”, su La7.

La capo delegazione di Italia Viva al governo aggiunge: “Cosa dice il presidente del Consiglio? Possiamo avere, di grazia, un’idea di che sistema Paese ha in mente? Conte scenda dalla sua torre d’avorio e cominci a confrontarsi al pari degli altri su cosa serve davvero al Paese, su come si risponde alle emergenze. Conte ci dimostri che i problemi posti da Italia Viva sono sbagliati, perché, se a un mese di distanza, cioè dal 7 dicembre, siamo ancora alla fase di istruttoria sul Recovery Plan, vuol dire che si è lavorato non bene”.