Oltre alla donna già in isolamento perché risultata positiva alla “variante inglese” del Sars Cov2 ci sono al momento in Italia altri due casi sospetti. Il primo, riferisce Repubblica, riguarda una ragazza di 25 anni della provincia di Bari atterrata giovedì nello scalo pugliese su un aereo Ryanair da Londra: è risultata positiva al coronavirus e ora sono in corso all’istituto zooprofilattico di Foggia le analisi per capire se abbia la variante. Un altro caso di Covid è stato poi riscontrato domenica tra gli ultimi passeggeri atterrati a Fiumicino dalla Gran Bretagna. Il tampone sarà analizzato allo Spallanzani per accertare se sia presente la variante inglese. Il paziente è in isolamento a casa.

La ragazza pugliese, che quando è atterrata aveva la febbre, ha ammesso di aver avuto sintomi para influenzali già mentre era in Inghilterra e di essere partita senza aspettare l’esito di un tampone fatto prima di partire per rientrare a casa. E’ in buone condizioni. I passeggeri del suo volo saranno chiamati per sottoporli a tampone.