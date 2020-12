C’è il via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto legge Covid che introduce ulteriori misure restrittive in vigore durante le feste di Natale. Il provvedimento prevede che dal 24 dicembre al 6 gennaio l’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi, con deroghe agli spostamenti per fare visita a un’altra abitazione. Chiusi, di fatto, bar e ristoranti, per cui vengono subito stanziati oltre 500 milioni di euro. È questa l’intesa ratificata dal Cdm e raggiunta nel pomeriggio nel corso del vertice tra il premier Giuseppe Conte, i capidelegazione della maggioranza, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, durato oltre 4 ore, e seguito da un ultimo consulto con Regioni ed enti locali. Tutti i dettagli del decreto verranno chiariti nei prossimi minuti dal premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi.

In Consiglio dei ministri tutto è filato liscio, quindi, anche se mentre la riunione era ancora in corso Italia Viva aveva fatto trapelare ancora una volta i suoi distinguo. “Se il 3 dicembre dai indicazioni sulle aperture sia pure contingentate e il 18 torni sui tuoi passi e decidi di chiudere tutto, stai producendo un danno enorme a tutti quegli esercizi che nel frattempo si erano organizzati sulla base delle regole indicate”, è la posizione espressa dalla ministra renziana Teresa Bellanova, che ha chiesto “ristori adeguati, pari al 100 per cento” per tutte le categorie coinvolte. Un impegno che in realtà era stato assunto dall’esecutivo anche in sede di Stato-regioni. Il ministro dem Dario Franceschini, considerato uno dei più “rigoristi” del governo, ha invece ribadito su Twitter che le misure sono “indispensabili per contenere i contagi e prevenire una terza ondata. Saranno un Natale e un Capodanno diversi per tutti ma il sacrificio va fatto, perché servirà a evitare sofferenze e salvare vite“.

Giorni ‘rossi’ e ‘arancioni’: il calendario – Al netto delle divisioni di maggioranza, la bozza del nuovo decreto Covid , composto da 3 articoli e anticipato dall’Ansa, prevede che l’Italia sarà in zona rossa per un totale di 10 giorni: dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio e poi il 5 e il 6 (l’Epifania). Il 28-29-30 dicembre, così come il 4 gennaio, varranno invece le regole della zona arancione, in cui gli spostamenti interni al Comune sono concessi e possono aprire i negozi. Di fatto, invece, bar e ristoranti resteranno chiusi per tutte le festività.

La deroga per i congiunti – Il governo però ha previsto anche una deroga agli spostamenti per consentire le visite a parenti e congiunti nei giorni di Natale: “Durante i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle lì già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”, si legge nella bozza del decreto legge Covid. Sanzioni da 400 a 1000 euro per chi sgarra.

I piccoli Comuni – Nel periodo delle festività – per quanto riguarda i giorni feriali, cioè quelli “colorati” di arancione – si potrà uscire dal territorio dei piccoli Comuni sotto i 5mila abitanti, entro un raggio di 30 chilometri. È la decisione che il governo ha comunicato alle Regioni. Non ci si potrà però muovere per andare nei Comuni capoluogo, anche se si trovano entro un raggio di 30 km. Nei giorni feriali delle festività – ovvero 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio- “sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia”, si legge nella bozza del decreto.

Cosa si potrà fare – Il governo prevede quindi le deroghe agli spostamenti per fare visita a un’altra abitazione. Ecco invece quali sono le regole generali che dovremo rispettare durante le vacanze natalizie:

ZONA ROSSA: vengono applicate le misure più restrittive. L’uscita di casa va motivata, sono chiusi bar, ristoranti, negozi. Torna l’autocertificazione anche per gli spostamenti all’interno di una città. E’ vietato entrare o uscire dalla Regione.

ZONA ARANCIONE: I ristoranti e bar restano chiusi per tutta la giornata. I negozi restano aperti. La circolazione all’interno di una città è permessa ma non si può uscire dal Comune. E’ vietato entrare o uscire dalla Regione.

Rezza: “Rt non scende” – Intanto Gianni Rezza, direttore della prevenzione del ministero della Salute, al Forum Risk Management di Arezzo, ha dichiarato: “C’è la tendenza a un’inversione in atto, l’Rt tende a non scendere più” e in questo momento “dobbiamo avere atteggiamenti previdenti per evitare che l’epidemia riparta durante la campagna vaccinale: questo è un rischio da scongiurare. Nelle scorse settimane abbiamo visto una tendenza positiva, ma ora abbiamo un numero di decessi ancora alto, siamo sopra-soglia per i posti occupati in area medica e intensiva. Non stanno più scendendo l’Rt e l’incidenza. In questa situazione si impone prudenza“. L’indice Rt che “questa settimana sale da 0,82 a 0,86” è stato citato anche dal ministro della Salute Roberto Speranza, nel suo discorso alle Regioni.

Zingaretti preme – Il Pd spinge per le restrizioni più drastiche e il suo leader Nicola Zingaretti, parlando da presidente della Regione Lazio, ha ribadito che “durante il periodo delle Feste” la zona gialla “non basta più“. Il segretario democratico ha aggiunto: “Qualora non ci fosse un provvedimento nazionale, sicuramente il Lazio avrà una ordinanza regionale per passare il Natale e il Capodanno in piena sicurezza. Confido si possa fare in una strategia nazionale, un provvedimento in tempi rapidissimi – ha proseguito Zingaretti – Ristoratori, commercianti, bar, che hanno collaborato in questi giorni con noi, è giusto che abbiano certezze ed è giusto darle in tempo congruo per organizzarsi”.