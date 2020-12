Botta e risposta a “Otto e mezzo” (La7) tra Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, e il giornalista Luca Telese. Ricciardi mostra preoccupazione per i rilassamenti generali in vista delle festività natalize: “Come tecnici abbiamo il dovere di dire che ogni allentamento in questo momento significa più malati e più morti. Nella seconda fase corriamo il rischio di avere molti più morti della prima fase. Nella prima ne abbiamo avuti 36mila, oggi in meno tempo ne abbiamo avuti 25mila. Se continua così, a febbraio l’Italia avrà 40mila morti e questo non credo che ce lo possiamo permettere”.

Dissente Telese che commenta: “Ricciardi parla col suo tono da Savonarola, che non è da scienziato. I virologi dovrebbero darci una spiegazione sul perché l’Italia con le misure più restrittive è il Paese col più alto tasso europeo di morti per covid, fatto eccezione per il Belgio. Dateci voi una spiegazione. Ricciardi ha questa idea: se siamo tutti ai domiciliari, non si contagia nessuno. Grazie, ma ci dica perché secondo lui abbiamo la mortalità più alta, malgrado le misure più restrittive che non ci sono nelle altre parti nel mondo, neppure in Cina”.

Ricciardi spiega di non essere virologo ma un medico igienista e descrive dettagliatamente il suo lavoro: studiare i dati in modo da prevedere con un’affidabilità quasi totale e con grandissima accuratezza quello che potrebbe succedere con l’analisi delle curve epidemiche e in funzione di determinati comportamenti. Poi fa alcuni esempi.

Telese ribadisce: “Ma perché solo noi abbiamo dovuto chiudere la scuola e voi proponete come unico rimedio medievale quello di chiudersi in casa? In Germania c’è un tasso enormemente più basso del nostro, le scuole non sono chiuse, i commerci non sono bloccati: sono matti irresponsabili? Voi dovete darci delle risposte, perché adesso è finito il tempo del moralismo pedagogico”.

Ricciardi ribatte: “Ma lei conosce la decisione appena presa dal Bund e dai Laender per un lockdown totale? Conosce la decisione dei presidenti che hanno detto alla cancelliera Merkel che il lockdown va fatto subito senza aspettare Natale? E’ informato sul fatto che in Germania in questo momento la situazione è molto grave?”.

“Avete chiuso le scuole – accusa Telese – avete sacrificato gli adolescenti”.

“Lei è piuttosto disinformato – risponde Ricciardi – noi come Cts, al quale appartenevo anche io in quel momento, eravamo contrari alla chiusura della scuola persino nella prima fase dell’epidemia, perché non c’era nessuna evidenza scientifica sui rischi, tranne che per il morbillo. E lo abbiamo detto ripetutamente. Riguardo alla Germania, la differenza con l’Italia sta nell’investimento che da 10 anni i tedeschi fanno sulla sanità. Nel 2015 ho scritto un libro, “La tempesta perfetta”, in cui spiegavo tutto quello che non abbiamo fatto: non abbiamo assunto medici, non abbiamo rinnovato, non abbiamo investito soldi nella sanità. Nel 2019 ho scritto un altro libro “La battaglia della salute”, in cui preannunciavo tutto questo. Ma lei dov’era?”