Nel giorno del ritorno in zona gialla di quattro regioni, con i primi affollamenti che si sono registrati nei locali e nelle vie dello shopping di Milano e Torino, proprio gli spostamenti tornano al centro del tavolo del governo. Alle 19 è stata convocata una riunione tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i capi delegazione e il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, proprio per discutere delle possibili deroghe alle limitazioni agli spostamenti a Natale.

A risollevare la questione, in giornata, era stato il Partito Democratico. Nel corso di un meeting a cui hanno preso parte i ministri Dem, i capigruppo di Camera e Senato, il segretario Nicola Zingaretti e il vicesegretario Andrea Orlando è emersa la volontà di chiedere all’esecutivo nuove restrizioni in vista delle festività natalizie: “Le misure del Governo stanno funzionando. Malgrado questo, il numero di vittime è drammatico cosi come il numero complessivo dei positivi. Ora bisogna fare di tutto per non disperdere questi risultati. Per questo, alla luce di un sicuro aumento del rischio di assembramenti dovuto al periodo delle festività e alle raccomandazioni alla prudenza e responsabilità del Cts, occorre valutare l’adozione di nuove misure che garantiscano il contenimento dei contagi“.

Una posizione che trova riscontro anche all’interno dell’esecutivo, in particolar modo nelle posizioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, e dello stesso Boccia. Il titolare della Sanità si è detto “preoccupato per le due settimane delle feste natalizie. Se passa il messaggio ‘liberi tutti’ si ripiomba in una fase pericolosa a gennaio e febbraio, quando saremo in piena campagna vaccinale”. Più decisa la posizione del ministro per gli Affari Regionali: “Se vogliono rimuovere i vincoli” agli spostamenti in “tutti i comuni italiani ci troveranno contrarissimi, se vogliono chiarimenti per i piccoli comuni nelle aree interne, il Parlamento ha i mezzi per farlo”, ha detto.

E d’accordo sembra anche il commissario Ue per gli Affari Economici, Paolo Gentiloni, che in un tweet paragona i dati italiani con quelli tedeschi, nelle ore in cui Berlino ha deciso di optare per il lockdown duro fino al 10 gennaio. Un paragone che sembra una richiesta di nuove restrizioni indirizzata a Roma: “La Germania ha avuto finora 1,3,milioni di casi e 21mila morti – ha scritto – Noi 1,8 milioni di casi e 64mila morti. In Germania la media giornaliera è ora di 25.7 casi e 0.5 morti per 100mila abitanti. In Italia 27.4 casi e 1.1 morti. In Germania nuove misure restrittive fino al 10 gennaio”.