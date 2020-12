Il governo conferma la linea della fermezza e della prudenza in vista del periodo di feste natalizie. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, si è detto “preoccupato per le due settimane delle feste natalizie. Se passa il messaggio ‘liberi tutti’ si ripiomba in una fase pericolosa a gennaio e febbraio, quando saremo in piena campagna vaccinale”. Più decisa la posizione del ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia: “Se vogliono rimuovere i vincoli” agli spostamenti in “tutti i comuni italiani ci troveranno contrarissimi, se vogliono chiarimenti per i piccoli comuni nelle aree interne, il Parlamento ha i mezzi per farlo”, ha detto.

“La mia linea è, e resta, quella della prudenza e ribadisco con forza – ha concluso Speranza – la necessità di non vanificare i sacrifici fatti“. Tema, quello delle restrizioni natalizie, che potrebbe essere discusso anche nel corso del vertice tra governo e Regioni programmato nel pomeriggio di sabato, quando si parlerà principalmente di vaccini. “Siamo ancora nella fase più critica e – ha aggiunto Boccia – se a dicembre i comportamenti non saranno rigorosi, il rischio della terza ondata è abbastanza certo”. L’appello agli italiani è dunque quello di “rispettare le regole e mantenere il massimo di attenzione”.

Oggi l’esecutivo e i governatori discuteranno innanzitutto dell’impegno di ogni Regione di fornire in “tempi rapidissimi” il numero dei primi soggetti che dovranno essere vaccinati. Un incontro a cui prenderanno parte proprio Boccia, Speranza e il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. Il ministro Speranza, ha detto, “intende accelerare e credo che la leale collaborazione con le regioni consentirà a Arcuri di distribuire i vaccini a gennaio, probabilmente anche in tempi più rapidi di quelli che erano stati previsti”.