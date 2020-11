Sembrava solo una distorsione, e invece Joe Biden si è fratturato un piede mentre sabato 28 novembre giocava con il suo cane Major. Il presidente eletto degli Stati Uniti, dopo essere scivolato e caduto, si è recato in una clinica ortopedica a Newark, in Delaware, per ulteriori esami e accertamenti. “La lastra iniziale non aveva rivelato la presenza di una frattura evidente”, per questo il personale ha richiesto un esame più approfondito, ha riferito il medico Kevin O’Connor, precisando che poi sono state osservate delle micro-fratture a due ossa del piede destro. Ora Biden dovrà portare un tutore per alcune settimane.

Il presidente Donal Trump ha commentato su Twitter l’incidente di Biden, condividendo un video in cui esce dalla clinica e scrivendo: “Guarisci presto!“. Biden, che ha 78 anni, ha da pochi giorni avuto il via libera per iniziare il processo di transizione per l’insediamento alla Casa Bianca, nonostante il suo predecessore non abbia ancora dichiarato la sconfitta.