“Sarà politicamente scorretto, ma io temo che oggi chiudere tutto sia l’unica soluzione. Prima ci chiudiamo in casa tutti e meglio è. Lo abbiamo fatto anche per la prima ondata, è un’operazione che ha funzionato. Secondo me, in un mese di duro sacrificio da parte di tutti riusciamo a fermare questa salita, che non è una curva ma una vera e propria retta”. Sono le parole di Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile e consulente del presidente Fontana per l’emergenza covid in Lombardia, nel corso della trasmissione “Omnibus” (La7).

Parallelamente al lockdown, secondo Bertolaso, è fondamentale “resettare immediatamente tutto il sistema organizzativo del nostro Paese che è saltato”.

E aggiunge: “Non abbiamo un sistema di comunicazione e informazione. Abbiamo Isoradio che ci dà lo stato dell’arte del traffico in Italia e non abbiamo una rete televisiva che ci spieghi in continuazione come comportarsi con il covid. Che facciano una fiction: prendano una famiglia con il covid e facciano ogni giorno una bella soap opera per far vedere come ci si comporta in quelle condizioni. Ci vuole anche un po’ di fantasia”.