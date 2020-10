Sbriciolato un altro record: alla prima occasione utile Lewis Hamilton stacca Michael Schumacher e diventa il pilota con più vittorie in Formula 1 nella storia. Nel Gp del Portogallo sul circuito di Portimao, affrontato per la prima volta dalle monoposto, il pilota britannico vince al termine di un altro assolo. Un’altra dimostrazione di forza della Mercedes su tutti gli altri e di Hamilton sul suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Max Verstappen come al solito si deve accontentare del podio e della terza piazza, mentre qualche segnale di rinascita arriva dalla Ferrari. Merito del solito Charles Leclerc che conquista un ottimo – visto il periodo – quarto posto. Pure Sebastian Vettel pare essersi risvegliato e riesce almeno a lottare per arrivare in zona punti.

Hamilton ha dominato nonostante una partenza imprevista, per via dell’asfalto leggermente bagnato dalla pioggia. Per un attimo in testa si è ritrovato Sainz, poi proprio Bottas. Poteva essere la volta buona per il finlandese, invece il sei volte campione del mondo in pochi passaggi a ristabilito le gerarchie.