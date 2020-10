Takaaki Nakagami in pole position: che sorpresa nelle qualifiche del Gp Teruel. Il giapponese riporta la Honda davanti a tutti: non è quella ufficiale, ma la moto del Team LCR di Lucio Cecchinelli. In seconda posizione in griglia si piazza un ottimo Franco Morbidelli, che con la Yamaha Petronas ha preceduto Alex Rins su Suzuki. In seconda fila nell’undicesimo appuntamento del Mondiale che si disputa sul circuito di Aragon (come domenica scorsa) scatterà la Yamaha ufficiale di Maverick Vinales, al suo fianco Johann Zarco con la migliore delle Ducati e Fabio Quartararo.

Il francese, solo sesto, può però gioire perché l’attuale leader del Mondiale, Joan Mir, partirà solo 12esimo con la sua Suzuki. Davanti a lui scatta Alex Marquez, con la Honda ufficiale: dopo lea seconda posizione sulla stessa pista una settima fa, ci si aspettava un piazzamento migliore. Ancora peggio però è andata ad Andrea Dovizioso: sia lui che il suo compagno Danilo Petrucci sono stati eliminati già nel Q1 e partiranno dalle retrovie nella gara in programma domenica. Per la Ducati ufficiale è l’ennesima prestazione deludente e per il forlivese vicecampione del mondo si allontana ancora la possibilità di lottare per la testa della classifica.

LA GRIGLIA di PARTENZA:

1. NAKAGAMI

2. MORBIDELLI

3. RINS

4. VINALES

5. ZARCO

6. QUARTARARO

7. P. ESPARGARO

8. CRUTCHLOW

9. LECUONA

10. OLIVEIRA

11. A. MARQUEZ

12. MIR

13. A. ESPARGARO

14. J. MILLER

15. B. BINDER

16. S. BRADL

17. A. DOVIZIOSO

18. F. BAGNAIA

19. D. PETRUCCI

20. T. RABAT