Negli uffici della Lega al Senato si sono incontrati Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani: Berlusconi collegato via zoom. Sul tavolo il tema dei candidati alle prossime amministrative, a partire dalla Capitale, ma anche per Milano e Torino

Tra più di 20 nomi analizzati, alla fine è venuto fuori Guido Bertolaso. L’ex capo della protezione civile è una delle figure valutate dal centrodestra per le elezioni comunali a Roma nel 2021. Durante il summit è stato fatte anche il nome dell’ex comandante generale della Gdf, Giorgio Toschi. Per Milano invece si è parlato dell’imprenditore farmaceutico Sergio Dompè, ma è emersa anche l’ipotesi di candidare l’ex calciatore del Milan, Franco Baresi. A Napoli invece si pensa all’ex presidente di Confindustria, Antonio D’Amato.

Sono i nomi usciti dal vertice tenutosi oggi negli uffici della Lega al Senato tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Sul tavolo il tema dei candidati alle prossime amministrative, a partire da Roma, ma anche per Milano e Torino. Berlusconi ha partecipato alla riunione via zoom: “Il centrodestra intende mettere in campo personalità forti, capaci di vincere, ma soprattutto di dare un buongoverno alle grandi città, a partire dalla Capitale, e ai Comuni che andranno al voto”, ha scritto poi il leader di Fi su Facebook. Secondo l’Adnkronos, proprio Berlusconi ha tirato fuori il nome di Bertolaso e dell’ex comandante della Guardia di Finanza Toschi. Così come sarebbero due figure sponsorizzate da Forza Italia anche Baresi e D’Amato.

“Giornata di lavoro proficua, stiamo vagliando diversi nomi. Molte proposte interessanti, ci rivedremo di nuovo in settimana per definire squadra, programmi e personalità”, spiega invece Meloni. Secondo l’Adnkronos, Salvini fornisce l’identikit dei possibili candidati: “Sono quasi tutti esponenti della società civile ed è un motivo di orgoglio che ci sia tanta bella gente che si mette a disposizione. Sono tutti di area centrodestra, ma quasi tutti i nomi intercettati non penso abbiano tessera di partito in tasca”. Per le Comunali della primavera 2021, quando andranno al voto diverse città chiave, i leader di centrodestra hanno vagliato più di venti possibili candidature. “L’obiettivo è chiudere al più presto le intese per esprimere candidati unitari e vincenti nei 1.300 Comuni che andranno alle urne. Nei prossimi giorni ci rivedremo per proseguire il lavoro”, spiegano i leader.

Bertolaso ha già corso per diventare sindaco della Capitale nel 2016, allora solo con il sostegno di Forza Italia. Non fu un successo: la corsa al Campidoglio si interruppe quando di comune accordo con Silvio Berlusconi, Bertolaso si ritirò e gli azzurri sostennero Alfio Marchini. Il centrodestra si presentò alle elezioni diviso perché Lega e Fdi sostenevano Giorgia Meloni. Bertolaso, 10 anni da capo della Protezione civile, in primavera – appena scoppiato l’emergenza Covid – è stato chiamato dal governatore leghista della Lombardia Attilio Fontana per realizzare il Covid Hospital in Fiera a Milano. Un modello in parte replicato anche nelle Marche.