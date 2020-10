Il leader del Mondiale Fabio Quartararo vuole trionfare in patria e allungare ancora in classifica. Questa volta però le Ducati sembrano pronte a lottare

Fabio Quartararo sogno di vincere nella sua Francia, nel Gp di casa sul circuito di Le Mans: dopo la pole position, un trionfo lo lancerebbe ancora di più verso la vittoria del Mondiale. Anche se le qualifiche hanno dimostrato che almeno su questa pista la Ducati è competitiva: Jack Miller e Danilo Petrucci, entrambi in prima fila, non hanno nulla da perdere. Proverà a riassaporare le prime posizione anche Andrea Dovizioso – che parte sesto – mentre appare molto più dura la rimonta per Valentino Rossi e Franco Morbidelli, 10esimo e 11esimo in qualifica.

Il Gp di Francia sarà trasmesso in diretta da Sky sui canali Sky Sport MotoGP HD (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201). In streaming è possibile guardare la gara in diretta anche su Dazn. Attenzione però all’orario di partenza, anticipato rispetto al solito: il via è fissato alle ore 13. In chiaro sarà possibile seguire il Gran premio solo in differita su TV8 alle ore 16.

Ecco la programmazione:

Ore 13: gara in diretta su Sky e Dazn

Ore 16: gara in differita in chiaro su TV8