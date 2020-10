Succede di tutto nel Gp di Francia ma alla fine il 29enne di Terni che ha sempre condotto la gara. Per Petrucci, che ha dimostrato ancora un gran feeling sul bagnato, è la rivincita in un'annata difficile. Un discorso che vale anche per Alex Marquez, al primo podio in MotoGp. In grande difficoltà le Yamaha: Rossi cade, Quartararo nono

Il circuito bagnato ribalta le gerarchie della MotoGp a Le Mans. Succede di tutto nel Gp di Francia ma alla fine trionfa chi ha sempre condotto la gara, praticamente dall’inizio alla fine. È il ritorno al successo della Ducati ma soprattutto di Danilo Petrucci, alle prese con un anno difficile che terminerà con il suo addio alla Rossa di Borgo Panigale. Il 29enne di Terni ha sempre avuto un feeling straordinario con il bagnato e lo ha dimostrato anche tra le curve di Le Mans. Alle sue spalle la sorpresa più grande: il primo podio in MotoGp di Alex Marquez, il fratello di minore di Marc che si è ritrovato prima guida della Honda dopo l’infortunio del campione spagnolo. Anche Marquez jr a fine anno lascerà la scuderia ufficiale: intanto però, dopo le difficoltà, arriva il primo sorriso. Felice anche Paul Espargaro che riporta la Ktm sul podio.

Dovrà decidere se guardare il bicchiere mezzo pieno Andrea Dovizioso, superato proprio nel finale e fuori dalle prime tre posizione ma anche capace di recuperare molti punti in classifica sul leader del Mondiale Fabio Quartararo. Certo, c’era l’occasione per recuperare ancora di più e per puntare perfino alla vittoria. Ma la lotta per il titolo è ancora lunga e apertissima. Anche perché oggi, sul bagnato, le Yamaha sono tornate in grande difficoltà: Valentino Rossi è caduto subito, alla terza curva del primo giro. Non è andata meglio a Quartararo che si ritrova in nona posizione al traguardo. Dietro di lui arriva Vinales, mentre anche Franco Morbidelli è stato vittima di una caduta.

Sotto la bandiera a scacchi dietro il quartetto Petrucci, Marquez, P.Espargaro e Dovizioso sono transitati nell’ordine Zarco, Oliveira, Nakagami e Bradl, poi Quartararo e Viñales. A lottare per la vittoria c’erano anche la Suzuki di Alex Rins, caduto proprio sul più bello quando era in secondo posizione, e la Pramac di Jack Miller, fermato da un problema meccanico. Molto in difficoltà anche Joan Mir, lo spagnolo che comunque conserva ancora la seconda posizione nel Mondiale.

La nuova classifica del Mondiale

Quartararo 116 punti

Mir 105 punti

Dovizioso 97 punti

Vinales 96 punti

Nakagami 81 punti

Morbidelli 77 punti

Miller 75 punti