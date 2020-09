L’assemblea dei parlamentari del Movimento 5 stelle si è aperta con l’intervento di Vito Crimi: il capo politico vicario ha aperto i lavori della riunione congiunta illustrando i tre scenari possibili per il futuro M5s. “Su questi vi chiedo di riflettere”, ha esordito secondo l’agenzia Adnkronos. La prima delle possibilità, illustrate con tanto di slide, prevede una voto immediato su Rousseau sul nuovo capo politico. L’alternativa è quella di scegliere un organo collegiale, una sorta di segreteria politica: anche questa opzione passerebbe per un voto sulla piattaforma M5s. Il terzo scenario: svolgimento degli Stati generali, guidati da una commissione composta da parlamentari, europarlamentari, consiglieri regionali e portavoce comunali (sindaci o consiglieri). Al momento non è previsto un voto delle assemblea sulle tre ipotesi proposte dal capo politico.

Il discorso di Crimi – “Chiedevate un percorso dal basso ed è quello che sta avvenendo. Non state vedendo un post direttamente sul blog con una decisione. L’idea è che siano i portavoce che scelgono autonomamente singoli soggetti per la commissione (per gli Stati Generali, ndr). Non avrete un uomo che dà la soluzione”. “Gli Stati Generali sono un percorso. Ci sono due livelli, uno più urgente, la governance. Serve l’avviamento per dare carburante al percorso, e lasciare il confronto sui temi a un approfondimento maggiore”, ha sottolineato.

Il dibattito in assemblea, Di Nicola: “Diamoci il tempo di parlare alla nostra gente” – Subito dopo l’intervento di Crimi, si è aperto il dibattito. I primi interventi (come quelli del senatore Emanuele Dessì o della deputata Dalila Nesci) sono tutti contrari all’ipotesi di votare su Rousseau, senza un percorso congressuale, la nuova leadership, che sia collegiale o monocratica. “Non è il momento della rissa… diamoci il tempo necessario per parlare alla nostra gente, i contenuti hanno bisogno di mesi”, ha detto il senatore Primo Di Nicola. Tra le prime a lasciare l’assemblea c’è stata la deputata Carla Ruocco.

I malumori e le tensioni delle ultime settimane, Buffagni: “Basta fare gli struzzi” – L’assemblea è arrivata in un momento molto difficile per il Movimento, dopo la sconfitta alle elezioni Regionali e in attesa di capire come sarà scelto il nuovo capo politico. Il rischio è che le dinamiche interne si riducano, come già evidenziato da molti big, a una vera e propria guerra tra bande. Oggi lo ha ribadito Roberto Fico: “Basta con le battaglie intestine, dobbiamo avere una collegialità maggiore, perché alcuni problemi ancora vivi nel M5S derivano da verticismo troppo spinto che c’è stato”. E quelle parole, in molti, le hanno lette come un attacco all’ex capo politico (ancora molto presente) Luigi Di Maio. Un’altra riflessione che oggi ha fatto molto discutere è quella di Stefano Buffagni, viceministro M5s: “Io continuo la mia lotta”, ha scritto su Facebook, “anche se spesso è sfiancante e demotivante: l’inadeguatezza di certe scelte, di talune persone, e dei toni nel Movimento 5 Stelle è alla base della situazione che stiamo affrontando. Spero finiremo di fare gli struzzi, capendo nei modi e nelle sedi giuste come cambiare, cacciando anche ‘i mercanti dal tempio'”.

Conte: “Io leader M5s? L’impegno di governo è assorbente”. E Zingaretti auspica una soluzione – In questi delicati equilibri interni, si inserisce la figura di Giuseppe Conte. Che oggi, intervistato da la Stampa, ha risposto a una domanda sulla possibilità che sia lui a guidare il Movimento. “Parliamo di una straordinaria esperienza che ha profondamente innovato la politica italiana e che ora è chiamata a compiere un salto che auspico avvenga all’esito di un confronto franco e sereno fra le varie anime. Per quanto mi riguarda, l’impegno di governo è assorbente e richiede la mia massima concentrazione”. Insomma, diventare guida del Movimento non è nei suoi piani imminenti, ma non esclude categoricamente di poter avere un ruolo (anche in vista della prossima legislatura).

In merito alle dinamiche interne al Movimento, si è espresso anche il segretario Pd Nicola Zingaretti: “Non voglio fuggire alle domande”, ha detto, “ma non è corretto che sia io a mettere bocca, nel Movimento c’è dibattito ed è confermato che M5s è composito, non è un monolite da regalare alla destra di Salvini. Mi auguro che l’esito del confronto interno porti a capire che ora abbiamo una missione comune, abbiamo salvato l’Italia, ora abbiamo la missione di rilanciare l’economia, rimettere in campo un progetto, creare lavoro e combattere disuguaglianze”.