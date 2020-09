I deputati regionali del Movimento 5 stelle in Sicilia chiedono a Giuseppe Conte di valutare un passo indietro di Luciana Lamorgese. Ma dopo un’ora il Movimento 5 stelle, questa volta a livello nazionale, diffonde una nota per ribadire fiducia nei confronti della ministra dell’Interno. Sono sessanta minuti di corto circuito comunicativo quelli che vissuti dai vertici pentastellati tra Palermo e Roma. Posizioni opposte dopo la tragedia di Siculiana, dove un richiedente asilo, in fuga dal centro di accoglienza, è morto investito da un’automobile con tre poliziotti che sono rimasti feriti.

Per questo motivo i deputati eletti dai 5 stelle all’Assemblea regionale siciliana hanno diffuso un comunicato per denunciare l’esistenza sull’isola di “strutture di accoglienza totalmente insicure e inadeguate, non all’altezza di un Paese civile”. “Da tempo – spiegano i deputati – chiediamo al ministro e alla Regione un cambio di passo nella gestione del fenomeno. Al premier Conte, che sta operando benissimo in tantissime direzioni e in un contesto storico difficilissimo, il nostro incondizionato appoggio, ma anche un messaggio: il delicatissimo ruolo al Viminale, specie in un frangente delicato come questo, non può essere affidato ad un tecnico. La misura è colma, non è possibile che fatti come quello di Siculiana accadano o, peggio, si ripetano: il Viminale va affidato a chi ha la forza di prendere decisioni e non lascia tutto in balia degli eventi”. Per questo motivo, continuano i 5 stelle di Sicilia, “Conte valuti se chiedere alla Lamorgese di mettersi da parte”.

Una preso di posizione molto forte, che infatti viene subito notata dall’opposizione. Matteo Salvini sfrutta l’occasione per attaccare l’esecutivo e il suo successore al Viminale: “Vi rendete conto che M5S ha chiesto le dimissioni del ministro del loro governo? Capite che non è un problema della Lega, quando un partito di governo chiede le dimissioni di un proprio ministro, lo fa perché Lamorgese sta riempiendo la Sicilia di clandestini”. E infatti esattamente un’ora dopo quella nota di 5 stelle siciliani, ecco che il Movimento diffonde una nota a livello nazionale per confermare “la fiducia nei confronti del ministro dell’Interno e del governo sulla gestione dell’accoglienza. Il fenomeno dei flussi migratori, intrecciato con l’emergenza Covid, ha messo a dura prova il nostro sistema, che sta reagendo mettendo in campo ogni risorsa necessaria e ogni misura possibile per far fronte a una situazione che sta certamente determinando disagi, in particolare in Sicilia”. I 5 stelle sottolineano quindi che “diversi interventi per la sicurezza e la gestione dei migranti sono già stati messi in campo dal governo e ulteriori iniziative saranno adottate in tempi brevi”.