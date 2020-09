Sono sei, nel complesso, i finanzieri della Scuola allievi di Bari risultati positivi al coronavirus. A confermare le indiscrezioni trapelate già in mattinata, dopo il primo caso di cui ilfattoquotidiano.it ha dato notizia ieri (mercoledì) è stato lo stesso Ufficio addestramento e studi della Legione Allievi. Gli altri cinque finanzieri risultati contagiati rientrano tutti nella cerchia dei contatti del primo allievo. Tutti sono risultati positivi ai tamponi eseguiti dall’Asl, spiega in una nota l’ufficio, precisando che si tratta dell’esito di “procedure di screening messe in atto dal comando Legione allievi sin dal loro rientro in sede, nel rispetto delle linee guida dettate dal comando generale”. E i Siulm (Sindacato unitario lavoratori militari) torna a chiedere se sia davvero tutto sotto controllo e se siano previste cerimonie, nei prossimi giorni, nella scuola di Bari e in altri istituti militari di altre forze dell’ordine.

SEI ALLIEVI POSITIVI AL TAMPONE, 423 IN ISOLAMENTO – “Tutti gli allievi attualmente positivi stanno bene e sono asintomatici o con lievi sintomi, tanto da non richiedere terapie mediche o ricovero”, spiega l’Ufficio addestramento e studi della Legione. I colleghi delle compagnie di appartenenza, in particolare quelli che hanno avuto stretti contatti con gli allievi contagiati, sempre in base alle linee guida, sono stati posti in isolamento precauzionale in locali appositamente predisposti, in attesa di essere sottoposti anch’essi a tampone. Sono tre (su quattro) le compagnie della Scuola Allievi della Guardia di Finanza di Bari coinvolte e, a ilfattoquotidiano.it, l’ufficio conferma che attualmente ci sono 423 allievi isolati all’interno delle loro camere. Le tre compagnie sono tutte in attesa della calendarizzazione dei tamponi e dei test sierologici. “Come ulteriore misura prudenziale – si precisa in una nota – tutto il personale della scuola sarà, comunque, sottoposto a monitoraggio sierologico”.

IN ISOLAMENTO TRE COMPAGNIE – Nel frattempo, continuano a trapelare nuove indiscrezioni. Già in mattinata agli allievi è stato chiesto di restare nelle rispettive camere, anche per il pasto e, per il momento, sono stati annullati tutti gli ordini di servizio e sospese le lezioni. Le prime segnalazioni sono arrivate nei giorni scorsi da alcuni corsisti della Scuola allievi finanzieri di Bari, allertati dall’arrivo in caserma di ambulanze e operatori sanitari in tuta anti-Covid. Poi la scoperta del primo caso e la ricostruzione della rete di contatti. Ora c’è preoccupazione tra le famiglie dei ragazzi. Anche a causa dell’aumento dei casi accertati di Covid-19 in Puglia: siamo a 80 tamponi positivi, 25 nel Barese e 24 in provincia di Taranto.