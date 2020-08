I nuovi casi tornano a salire dopo gli 878 positivi di ieri, ma ci sono anche 20mila test in più nelle ultime 24 ore. E' l'effetto dei controlli a tappeto disposti per chi rientra dalle vacanze: in Lombardia due terzi dei casi sono legati agli arrivi dall'estero e la maggior parte sono under 50, nel Lazio quasi un positivo su due è collegati ai rientri dalla Sardegna

Tornano ad aumentare i nuovi casi di coronavirus giornalieri in Italia: oggi si contano 1367 positivi, contro gli 878 contagi di ieri. A fronte però di un notevole incremento dei tamponi effettuati che dai 72mila di martedì arrivano a oltre 93mila. Il bollettino del ministero della Salute riporta anche un aumento dei morti: sono 13 nelle ultime 24 ore. Le persone ricoverate in ospedale sono 1055, tre in meno di ieri. Rispetto a martedì, invece, ci sono tre persone in più ricoverate in terapia intensiva: 69 in totale. Salgono sopra quota 20mila gli attualmente positivi in Italia: oggi sono 20.753 (+1039). I guariti/dimessi sono 314 nelle ultime 24 ore.

Il numero record di tamponi, 20mila in più in un giorno, è l’effetto dei controlli a tappeto disposti per chi rientra dalle vacanze. Nel Lazio, ad esempio, è quadruplicato nell’ultima settimana il numero dei tamponi effettuati ai drive-in. In Regione il 45% dei casi odierni sono di persone che arrivano dalla Sardegna, mentre in Lombardia circa due terzi dei positivi riguardano i rientri dall’estero. Grazie al monitoraggio su larga scala vengono intercettati molti più asintomatici, come dimostra il numero dei ricoveri in ospedale che resta costante. Con il tracciamento si riesce a evitare che le persone senza sintomi possano contagiare anziani o altri soggetti a rischio.

In Lombardia, per il secondo giorno consecutivo, non si registra nessun morto. La Regione fa registrare il maggior numero di nuovi contagi, ben 269, con un altissimo numero di tamponi effettuati, 16.561: il rapporto tra tamponi e numero di positivi è pari a 1,6%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 17 (+2) mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono stabili a 158. L’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, sottolinea che “circa due terzi” dei nuovi casi “sono determinati da rientri in Lombardia dall’estero“. Inoltre, “ben 214 dei casi positivi odierni sono riferiti a persone con età inferiore a 50 anni, 28 di questi sono minorenni“, spiega ancora assessore. Tra Malpensa, Linate e la Fiera di Bergamo dove vengono eseguiti i tamponi a chi proviene dallo scalo di Orio al Serio, il 93% dei cittadini testati è italiano. Il 56% rientrava dalla Grecia, il 40% dalla Spagna, il 2% dalla Croazia e altrettanti da Malta. Fra gli stranieri sottoposti a tampone, il 52% proviene dalla Spagna, il 43% dalla Grecia e il 5% dalla Croazia.