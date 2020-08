Già una sfida da dentro o fuori: la nuova formula post lockdown non ammette passi falsi. Se l’Inter vuole arrivare in fondo all’Europa League non può mai sbagliare, a partire dall’ottavo di finale a gara secca contro gli spagnoli del Getafe. I nerazzurri ci arrivano da favoriti ma con il caos interno provocato dalle parole di Antonio Conte post Atalanta. Il tecnico però ha fatto marcia indietro e ora cerca la massima concentrazione: “Dobbiamo dare il massimo: non sappiamo dove questo massimo ci porterà, ma l’importante è non avere rimpianti“. Sono tutti scontri diretti: per questo basta un passo falso per andare anticipatamente in vacanza.

Conte lo sa e sceglie quindi di affidarsi al suo 11 di riferimento: quello con la coppia d’attacco Lukaku-Lautaro, con sulle fasce Candreva e Young, in mezzo Barella, Brozovic e Gagliardini. Eriksen è praticamente certo di accomodarsi in panchina. Skriniar potrebbe fargli compagnia, perché al fianco di De Vrij e Bastoni dovrebbe esserci Godin. “Noi ci siamo, siamo pronti, sappiamo che la partita è ostica, l’avversario è duro”, ha detto ancora Conte, ricordando le partite in cui il Getafe ha dato filo da torcere a Barcellona e Real Madrid. Ma la squadra spagnola era stata la sorpresa della stagione fino allo stop causato dalla pandemia. Post lockdown non è più riuscita a esprimersi su quei livelli, perdendo sul gong la qualificazione per la prossima Europa League. Il tecnico Bordalas punterà sul suo 4-4-2, sperando nei gol di Mata e Molina. L’Inter è la favorita, non più nascondersi e non vuole avere subito rimpianti.

Orario della partita e dove vederla

Nel campo neutro della Veltins-Arena di Gelsenkirchen, il fischio d’inizio di Inter-Getafe è alle ore 21: la gara sarà trasmessa in diretta su Sky (Sky Sport Uno, canale 201). In chiaro su Tv8 andrà invece in onda Diretta Gol, con le migliori immagini da tutti i campi di Europa League, compreso quello dei nerazzurri.