Orgosolo è tornata sotto assedio delle forze dell’ordine, proprio come ai vecchi tempi. L’ex “primula rossa” del Supramonte Gaetano Messina è di nuovo latitante. Si è dato alla fuga dopo che la Corte di Cassazione ha rigettato giovedì il ricorso presentato dai suoi legali rendendo definitiva la condanna a 30 anni di carcere e ora polizia e carabinieri lo cercano ovunque, con posti di blocco, interrogatori e perquisizioni. Ieri pomeriggio prima della sentenza, per la prima volta dopo un anno, non si è presentato alla stazione dei carabinieri del piccolo comune della Barbagia e subito è scattato l’allarme: il primo posto dove gli agenti l’hanno cercato, stanotte, è a casa delle due sorelle, Peppedda, dove Mesina ha vissuto nell’ultimo anno, e Antonia. Ma dell’ex primula rossa del Supramonte non c’è traccia.

Dopo la condanna in Appello per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, era stato scarcerato per decorrenza dei termini ed era tornato a vivere a Orgosolo. Mesina era uscito dal carcere di Badu e Carros poco più di un anno fa per un vizio di forma, a pochi giorni dalla scarcerazione per decorrenza dei termini. In paese ha passato serenamente l’ultimo anno. Attraversava corso Repubblica tutti i giorni verso le 18 per andare a firmare dai Carabinieri, un appuntamento che ha mancato solo ieri. Nulla lasciava presagire, data anche l’età, una nuova fuga. C’è da capire se Mesina abbia deciso davvero di darsi alla latitanza o se questo sia l’ultimo colpo di teatro prima di consegnarsi nelle mani delle forze dell’ordine.

Secondo la Dda di Cagliari è stato a capo di due gruppi criminali attivi in punti geografici della Sardegna per coprire l’approvvigionamento di vari tipi di droga, con base in queste due zone dell’isola. Con il rigetto del ricorso decade in via definitiva la grazia concessa a suo tempo dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e si riaprono per lui le porte del carcere. Mesina ha 79 anni e di questi quasi 50 li ha trascorsi in cella.