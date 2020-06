Informativa del presidente del Consiglio alla Camera in vista del Consiglio europeo di venerdì: “In Ue posizioni ancora distanti, ma ora basta compromessi al ribasso: le risorse non vengano tagliate. Serve coesione di tutto il Paese per non perdere la sfida”. Lega e Fdi fuori dall'Aula, ma mandano i capigruppo a parlare. Forza Italia: “Facciamo il piano di riforme insieme”

A settembre il governo presenterà un Recovery plan per “farsi trovare pronto” all’arrivo dei fondi Ue. In attesa che a livello europeo si sblocchino le risorse e di fronte alle difficoltà dovute alle diverse posizioni degli Stati membri, Giuseppe Conte ha annunciato al Parlamento, nel corso della sua informativa in vista del consiglio Ue, che l’Italia cercherà di anticipare i tempi almeno sul fronte della progettazione delle riforme. E anche a questo serviranno le consultazioni degli Stati generali dell’ultima settimana, pensate appunto perché “sia elaborato un piano di rilancio“: quando il progetto “sarà più definito”, ha garantito, “verrò doverosamente in Parlamento per riferire dei suoi contenuti, pronto a raccogliere proposte e suggerimenti”. Per quanto riguarda invece lo stato di avanzamento dei lavori sul Recovery fund, Conte ha ribadito che si tratta di “un successo dell’Italia”, ma ha anche riconosciuto la difficoltà delle trattative in corso: “Le posizioni degli Stati membri sono ancora distanti su più punti nonostante i progressi degli ultimi mesi”, ha detto. E di fronte a una situazione così tesa, l’Italia deve farsi trovare pronta “con spirito di coesione“. Un messaggio riferito alle opposizioni che stanno disertando le occasioni di confronto, da quelle in Parlamento durante la crisi sanitaria a quelle degli ultimi giorni. Una chiusura confermata anche oggi: Lega e Fdi hanno disertato l’Aula, mandando solo i capigruppo a intervenire nel dibattito generale. Diverso invece il comportamento di Forza Italia: Renato Brunetta ha infatti proposto di puntellare la maggioranza e addirittura di “scrivere insieme un piano nazionale di riforme”.

Le decisioni del Consiglio europeo, ha ricordato ancora Conte, “consentiranno di mettere in campo ulteriori risorse economiche importanti per rafforzare gli investimenti pubblici in Italia, che sono su livelli assai inferiori rispetto agli altri Paesi europei”. Una sfida cruciale perché “la posta in gioco è la tenuta delle economie e la coesione sociale dell’Unione” e “la possibilità di rendere le economie europee resilienti di fronte a future, analoghe crisi, a cominciare da una seconda ondata del covid-19 che siamo comunque tutti impegnati a prevenire o a contenere, forti dell’esperienza già maturata”.

Il momento storico per l’Italia e l’Ue: “In gioco la reputazione, un migliore futuro dell’Europa e dei suoi Stati membri” – “Bisogna”, ha detto Conte, “trarre lezione dalla crisi attuale e cogliere l’opportunità storica della crisi per affrontare nodi che impediscono all’Italia di non farsi trovare resiliente davanti a crisi di questa portata. L’Italia sta finalmente e faticosamente uscendo dall’emergenza, ma non possiamo permetterci di tornare allo status quo precedente alla crisi”. Per riuscire a mettere in campo riforme radicali, ha dichiarato il premier, serve però la collaborazione di tutte le forze politiche: “Dobbiamo far ripartire l’economia italiana su nuove basi per un progetto di riforme ambizioso per dare un futuro migliore al paese. Il governo è coeso, ci spinge la fiducia. In queste settimane sono in gioco la reputazione, un miglior futuro dell’Europa e dei suoi Stati membri. E’ il momento di agire con spirito di piena coesione anche sul piano nazionale perché la sfida non rechi all’Italia il doppio danno di vederla perdere la sfida europea e quella, forse più difficile, di vedere riformare alcune criticità. Coesi in Italia per cogliere subito e per intero l’opportunità che l’Europa offre a se stessa e ai Paesi più colpiti dal covid. Questo spirito auspico caratterizzi il dibattito politico italiano in questa fase cruciale per la futura generazione”.

I contenuti del consiglio Ue che sarà solo “consultivo” – Il consiglio europeo in programma venerdì 19 giugno non prevede ancora un voto, perché le trattative sono ancora in corso. Così ha spiegato il premier: “Perché il Consiglio possa pronunciarsi con un voto e con una decisione finale, manca ancora un elemento essenziale: la proposta formale di un nuovo quadro finanziario pluriennale da parte del Presidente del consiglio europeo Charles Michel. L’incontro avrà pertanto una natura solo consultiva, e sarà volto a far emergere convergenze e dissensi ancora esistenti tra i Paesi membri al fine di preparare un successivo, confidiamo risolutivo, Consiglio Europeo”.

In attesa, ha detto ancora Conte, “la proposta di Next Generation Eu è una buona base di partenza di cui condivido la logica e lo spirito”. Ma non può bastare. “Per far ripartire le nostre economie è fondamentale raggiungere l’obiettivo primario di un consenso il prima possibile sull’adozione tempestiva” del Recovery Plan: “Una decisione tardiva sarebbe già di per sé un fallimento”. E se “la proposta di Next Generation Eu conferma che la commissione europea non ha mancato l’appuntamento con la storia così come non l’ha mancato la Bce”. Ora tocca “al Consiglio europeo ad essere chiamato all’appuntamento con la storia“.

Per questo, l’Italia chiederà che la proposta finale “non si discosti dalla proposta della Commissione quanto al volume delle risorse e “rimanendo fermo il principio del finanziamento straordinario a lungo termine”. “La decisione politica del Consiglio Ue è un obiettivo storico davanti alla peggiore crisi economica da oltre 70 anni”, ha detto, “noi non possiamo permetterci liturgie e compromessi al ribasso, non lo permettono le vittime del Covid e le famiglie, i giovani e le imprese che affrontano le consegue economiche e sociali. Per questa ragione politica e morale tutti gli stati membri sono chiamati a decisioni di alto profilo”. “Quando abbiamo proposto un fondo finanziato con debito comune molti anche nel nostro Paese ci hanno accusato di essere visionari. Ma ora non discutiamo né sul sé, né sull’emissione del debito comune: stiamo discutendo dell’entità del fondo. E’ un successo per tutti noi e per il nostro Paese: abbiamo convinto anche i più dubbiosi che questa è la strada giusta”.

Le tensioni con Lega e Fdi. Brunetta si offre di puntellare la maggioranza: “Facciamo le riforme insieme” – Nonostante gli appelli alle opposizioni per il dialogo in un momento storico e almeno sul fronte delle riforme economiche, lo scontro tra Lega-Fdi e il governo rimane acceso. Fratelli d’Italia ha deciso di non presentarsi in Aula, mentre il Carroccio ha abbandonato i lavori dopo il discorso del capogruppo. Anche il partito di Giorgia Meloni ha però mandato una sua rappresentante per l’intervento durante il dibattito. Sono invece arrivati segnali distensivi da Forza Italia che si è detta addirittura disponibile a lavorare con il premier per le riforme: “Non voglio fermarmi agli errori passati, adesso è tempo del piano nazionale delle riforme, che deve diventare lo strumento per dialogare in Europa, settembre è troppo tardi. Adesso facciamo insieme il piano nazionale delle riforme in Parlamento e non a Villa Pamphili. E anticipi la legge di bilancio”, ha detto Renato Brunetta, responsabile economico di Forza Italia. “Tra marzo e aprile – ha concluso – ci sono state riunioni del Consiglio europeo che non sono state ininfluenti. Ma lei non ha una maggioranza sulla decisione più importante, ossia il pacchetto europeo e non avere una maggioranza si sente e si vede. L’esecutivo è debole e incapace di dialogare con la maggior parte del Parlamento, il suo esecutivo debole fa vincere la burocrazia e viene emarginato il Parlamento”.