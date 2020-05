Il dibattito sull’informativa del premier Giuseppe Conte alle Camere si è trasformato in uno scontro aperto tra 5 stelle e Lega sulla sanità lombarda e l’effettiva gestione dell’emergenza. Un duello a distanza tra gli ex alleati di governo che si è trascinato tra Camera e Senato, aprendo ad accuse incrociate da una parte e dell’altra. Tutto è cominciato con l’intervento a Montecitorio del deputato M5s Riccardo Ricciardi che, in difesa di quanto fatto dall’esecutivo, ha messo sotto accusa il modello Lombardia e ha citato tra i responsabili l’ex presidente della Regione Roberto Formigoni e l’assessore al Welfare Giulio Gallera. Parole inaccettabili per i leghisti che tra grida e pugni sui banchi hanno costretto il presidente Roberto Fico a interrompere l’Aula.

Lo scontro si è poi trasferito poco dopo al Senato. Matteo Salvini, entrando in Aula, si è limitato a commentare: “Devono sciacquarsi la bocca prima di parlare della sanità lombarda”. Poi durante il suo intervento, si è interrotto proprio per rivolgersi ad alcuni senatori M5s che lo stavano contestando e ha gridato: “Ma cosa c’ha da ridere? Non rida, porti rispetto per chi a casa non ha una lira, non è pagato per ridere. Chiedo rispetto della maggioranza non per me ma per i 30mila morti e per chi non ha i soldi per vivere…”. E ha chiuso: “Non mi stupisce che chi ha ironizzato sulla sanità lombarda continui a ridere…”.

Ricciardi (M5s) critica la Lombardia, i leghisti urlano e scendono dai banchi. Fico sospende la seduta- È stato il momento di maggiore tensione in Aula. Neanche il tempo di aprire il dibattito alla Camera che le parole del deputato M5s Riccardo Ricciardi davano il via alle polemiche. “Chi attacca il governo”, ha esordito il vicepresidente del Movimento a Montecitorio, “propone come modello la Lombardia. Lei, signor presidente del Consiglio, doveva fare come l’assessore lombardo Gallera, che in conferenza stampa si presentava puntuale, e annunciava un ospedale per il quale hanno speso 21 milioni per 25 pazienti”. Tanto è bastato per scatenare le grida dei leghisti: “Buffone”, “vergogna”. Alcuni hanno tirato pugni sui banchi, fino a rompere un microfono. “Abbiamo visto”, ha continuato Ricciardi, “com’è andato il famigerato modello della sanità lombarda iniziato con Formigoni: in questi anni hanno tagliato 25mila posti letti negli ospedali pubblici regalando soldi alle cliniche private. Non accettiamo lezioni da voi. Mentre i nostri più sentiti ringraziamenti vanno ai cittadini lombardi e ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri che in queste settimane, con grande spirito di sacrificio, hanno salvato vite umane e contrastato il diffondersi del virus”. Ricciardi non è riuscito a finire il discorso, perché i leghisti hanno cominciato a scendere dagli scranni e ad avvicinarsi al centro dell’emiciclo, tanto che il presidente Fico ha dovuto sospendere i lavori per alcuni minuti e riportare l’ordine.

Poco dopo, secondo quanto riferito dal Corriere della sera, in Transatlantico si sono incrociati il leghista Giancarlo Giorgetti e il ministro della Salute Roberto Speranza: “Chiedete collaborazione e poi venite qui a prendere in giro sui morti? Così finisce male”, avrebbe detto l’ex sottosegretario del Carroccio. Parole a cui il ministro ha replicato: “Hai ragione, cosa di devo dire”. Alla ripresa dell’Aula, è intervenuto anche la leader Fdi Giorgia Meloni insinuando che ci fosse, dietro l’intervento di Ricciardi, una strategia condivisa con il premier. Conte, interpellato a margine, ha respinto l’accusa: “Ciascun parlamentare esprime le proprie opinioni. Non è mai accaduto che a me fosse consegnato un intervento, ma dire che io abbia condiviso o istigato, è una cosa che si commenta da sé”.

Se Salvini si è limitato a poche battute, chi ha attaccato direttamente il deputato sono stati i colleghi lombardi del Carroccio. “C’è chi fa politica e chi lo sciacallo”, hanno scritto in una nota. “Ricciardi appartiene alla seconda categoria. Infangare una Regione, le sue vittime, le famiglie che hanno sofferto e tutti i medici e gli operatori che hanno combattuto in prima linea il virus, solamente per difendere il proprio orticello e coprire le nefandezze di questo governo, è da sciacalli“. Secondo il leghista Molinari, i deputati di Leu e Pd sarebbero stati in “imbarazzo di fronte alle parole di Ricciardi”