Sono 675 i nuovi positivi da ieri, per un totale di 225.435 casi – includendo nel conto anche i decessi e i guariti. Ieri l’aumento era stato più alto: 875. Secondo il quotidiano aggiornamento fornito dalla Protezione Civile, il numero totale di attualmente positivi è di 68.351, cioé 1.836 assistiti in meno rispetto a ieri: il numero delle persone attualmente malate in Italia, quindi, scende sotto le 70mila unità.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 145 decessi, che portano il totale a 31.908. Il numero complessivo guariti (e dimessi) sale invece a 125.176: 2.366 persone in più rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 762 sono in cura presso le terapie intensive (13 pazienti in meno rispetto a ieri). Altre 10.311 persone sono ricoverate con sintomi, (89 in meno rispetto a ieri) mentre 57.278 persone, cioé l’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

La situazione in Lombardia – I nuovi casi positivi sono 326, in calo rispetto a ieri (399 nuovi) anche se con oltre 2mila tamponi in meno (11.809). Con i dati di oggi, il totale arriva a 84.844. La crescita dei contagi da coronavirus nel capoluogo lombardo procede a due o tre cifre: il numero dei casi nella provincia tocca i 22.151 (+110), a Milano città sono 9.371 (+56). Ieri l’aumento era stato inferiore: 75 nuovi positivi nell’area metropolitana e 34 in città. Stesso trend a Bergamo con 46 nuovi casi per un totale di 12.443, mentre ieri erano stati registrati 26 nuovi positivi. In calo a Brescia – 56 nuovi malati contro gli 83 di ieri – per un totale di 14.147. Stabile Cremona, 10 tamponi positivi ieri così come oggi.

Continua a diminuire però il numero dei ricoverati nella regione: sono 255 i pazienti in terapia intensiva (-13) e 4.480 (-41) le persone in altri reparti. I nuovi decessi sono 69 per un totale di 15.519 morti. “Anche i dati di oggi indicano che il trend dei contagi è sostanzialmente soddisfacente”, ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. “Il rapporto tra i tamponi effettuati e i casi positivi è nel complesso favorevole”, ha aggiunto l’assessore e “raddoppia, rispetto a ieri, il numero dei guariti“, che sono 35.042 (+823).

La situazione nelle altre Regioni – Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 27.430 in Lombardia, 10.239 in Piemonte, 5.656 in Emilia-Romagna, 4.041 in Veneto, 2.802 in Toscana, 2.456 in Liguria, 3.910 nel Lazio, 2.565 nelle Marche, 1.696 in Campania, 2.017 in Puglia, 301 nella Provincia autonoma di Trento, 1.555 in Sicilia, 654 in Friuli Venezia Giulia, 1.422 in Abruzzo, 314 nella Provincia autonoma di Bolzano, 78 in Umbria, 405 in Sardegna, 68 in Valle d’Aosta, 422 in Calabria, 216 in Molise e 104 in Basilicata.