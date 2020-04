Durante uno scambio di opinioni con una signora affacciata dal balcone a Piacenza il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha dichiarato: “Se non lo fa il governo, (la Regione, ndr) renderà obbligatorio l’uso delle mascherine“. Bonaccini, al termine della conferenza stampa post visita del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha poi annunciato che la Regione nei prossimi giorni distribuirà quattro milioni di mascherine gratuitamente ai cittadini e ai lavoratori delle imprese, attraverso i Comuni.

“Io invoco il senso di responsabilità, mi colpisce che tanti ragazzi mi segnalino che molti non hanno capito ancora che indossare la mascherina non è un obbligo di legge. È una salvezza. Dovremmo anzi per assurdo cancellare gli obblighi di legge, perché dovrebbe essere come quando si esce di casa, non c’è nessuno che esce di casa nudo, ci si veste non serve fare una legge per gli indumenti”. Sono le parole del presidente del Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa.