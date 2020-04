Prima di comunicare al Paese le linee guida della Fase 2, Palazzo Chigi ha cominciato ad allentare i divieti ora in vigore. Chi abita vicino al mare può fare il bagno davanti casa, chi sta in montagna può passeggiare nel verde. Nelle prossime ore si concederà di celebrare i funerali, chi non ha potuto farlo finora potrà far celebrare una messa. Dal 4 maggio si volta pagina, pur con le cautele imposte dall’emergenza. Le mascherine saranno gratis per chi già non paga il ticket. È possibile che l’autocertificazione rimanga in alcuni casi ma per la maggior parte degli spostamenti ci sarà più libertà. Sarà consentito spostarsi all’interno della regione. Se non torneranno a salire i dati relativi ai malati, verso il 20 ci potrà essere anche il permesso di andare nelle regioni limitrofe. Le persone con più di 60 anni dovranno rispettare una distanza di sicurezza doppia quando si trovano con estranei.