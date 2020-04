Il ciclista bresciano corre per l'Astana Pro Team e ha partecipato al Giro d'Italia nel 2017: nel suo paese non c'è una farmacia, perciò si è reso disponibile per ritirare i medicinali nel comune vicino e consegnarli a chi non può muoversi

Questa volta non c’è nessuna gara da vincere, né compagni di squadra a fornire supporto o fan in fila a urlare il suo nome. Il ciclista professionista Davide Martinelli ha messo a disposizione le sue due ruote per consegnare medicinali agli anziani residenti nella sua città natale, nel Bresciano, che non possono uscire per recarsi in farmacia.

“Sono legatissimo al mio Lodetto – ha raccontato sul suo profilo Instagram – dove sfortunatamente non c’è né una farmacia né alcun negozio di alimentari! Dentro di me penso: è la mia occasione per rendermi utile e ripagare le tante persone che mi hanno sempre sostenuto negli anni, e dare una mano a chi in questo momento ne ha bisogno. Ho una bici, 2 gambe ormai non molto allenate e uno zaino”.

Le tappe non sono nuove per lui. Prima in farmacia per prendere i medicinali, poi dopo aver attraversato le strade di campagna dei ricordi dell’infanzia, si affaccia tra le ringhiere dei cancelli delle persone che lo hanno ringraziano da dietro la mascherina. Infine il professionista, che ha partecipato per la prima volta al Giro d’Italia nel 2017, torna a casa per allenarsi. La vittoria del ciclista su strada, che corre per l’Astana Pro Team, è soprattutto morale. Racconta sui social un episodio in particolare: “Sono andato a ritirare le medicine per una coppia di anziani, glieli ho consegnati sull’uscio di casa, ovviamente con le dovute precauzioni (mascherina e guanti) ho sentito un grazie che ancora ora mi rimbomba in testa. Sono l’uomo più felice del mondo, bello il ciclismo, bello tutto, ma essere utile al prossimo è impagabile”

1 /15 Il ciclista Davide Martinelli