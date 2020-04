Il presidente del Consiglio si è rivolto agli italiani tramite la sua pagina Facebook per gli auguri. E, come già fatto nelle scorse ore dal capo dello Stato, ha ricordato l'importanza che vengano rispettate le misure restrittive: "Oggi non sarà come le altre volte, ma non lo sarà nemmeno domani, quando stringeremo più forte quello a cui teniamo. Insieme ce la faremo"

“Buona Pasqua a chi oggi soffre, a chi di fronte ha una sedia che rimane vuota, a chi lotta nelle corsie degli ospedali per allontanare lacrime e dolore dalla propria comunità”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo che ieri sera Sergio Mattarella ha fatto gli auguri agli italiani con un video-messaggio, si è rivolto ai suoi concittadini tramite il suo profilo Facebook. E anche lui, come il capo dello Stato, ha ricordato l’importanza dei sacrifici di chi rispetta le misure restrittive per limitare i contagi del coronavirus.

“Ci mancano i sorrisi dei parenti, anche più prossimi, gli abbracci degli amici, le belle tradizioni dei nostri paesi, le strette di mano in chiesa, in piazza, al bar”, si legge ancora nel post pubblicato su Facebook. “Le rinunce che ognuno di noi compie in questa domenica così importante sono un gesto di attaccamento autentico a quello che conta davvero e che potremo riprenderci presto. Oggi non sarà come le altre volte, ma non lo sarà nemmeno domani, quando stringeremo più forte quello a cui teniamo. Insieme ce la faremo”.