“È una Pasqua diversa. Per tutti”. Il presidente della Camera, Roberto Fico, riprende le parole pronunciate ieri dal capo dello Stato Sergio Mattarella per mandare un augurio via facebook agli italiani e ribadire che “per uscire da questa emergenza occorre la collaborazione di ciascuno di voi”. Perché “saremo capaci di superare davvero questo periodo difficile aiutandoci l’un l’altro, rispettando le regole, esprimendo tutte le potenzialità di una comunità forte e coesa”, scrive su facebook la terza carica dello Stato. “È con questo spirito che dobbiamo pensare al futuro, alla ripresa, ai progetti che metteremo in campo. Con il coraggio, la generosità, la passione, il talento, la tenacia che contraddistingue questo grande Paese. A tutti voi l’augurio di una felice Pasqua. Coraggio!”.

“È una giornata di festa, che quest’anno viviamo con uno spirito particolare. In tanti – troppi – la vivono con il dolore nel cuore per aver perso i propri cari“, ricorda Fico. “C’è la preoccupazione per chi sta affrontando la malattia, per chi è costretto a stare lontano dai propri affetti. C’è il lavoro instancabile di tanti medici, infermieri e di tante altre persone in prima linea in questo momento. E c’è l’apprensione per il futuro”.

“Voglio abbracciare a distanza tutti voi, in un frangente così difficile per la nostra Repubblica”, è la conclusione. “Voglio che sappiate che lo Stato lavora, in ogni istante, per non lasciare indietro nessuno”.

Anche la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un videomessaggio augura agli italiani buona Pasqua: “Cari italiani, capisco che è un momento difficile, di grave emergenza per tutti noi, perché ci vede coinvolti negli aspetti personali, relazionali ed economici. Ma non voglio rinunciare a rivolgere a tutti voi, al nostro grande Paese, un augurio di cuore pieno di speranza. Buona Pasqua Italia”.