“Abbiamo bisogno degli eurobond per non far perdere competitività a tutta l’Europa, servono strumenti finanziari nuovi per fronteggiare questa crisi. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato dalla Bild dopo la fumata nera al vertice dell’Eurogruppo. Il capo dell’esecutivo sottolinea come l’Italia “abbia i conti in regola e non chiede a nessun altro paese di farsi pagare il suo debito, perché il suo debito – ribadisce – se lo paga da sola, avendo fondamentali economici solidi e riforme di struttura, in un sistema integrato”.

