L’allargarsi esponenziale del contagio in Spagna ha colpito anche il calcio. Il Covid-19, infatti, è la principale causa della morte della madre di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City ed ex Bayern Monaco e Barcellona. Proprio nella capitale della regione iberica della Catalogna è deceduta la signora Dolors Sala Carrió. La madre del tecnico (che da calciatore ha giocato anche in Italia con le maglie di Brescia e Roma e che da qualche anno è nel mirino della Juvenuts) si è spenta a Manresa vicino Barcellona all’età di 82 anni. A dare il triste annuncio il Manchester City su Twitter, parlando esplicitamente di morte causata dal coronavirus: “La notizia della morte della signora Dolors Sala Carrió ci ha sconvolti – si legge nella nota della società inglese – Siamo distrutti dal dolore per il lutto che ha colpito il nostro allenatore, Pep Guardiola. A lui e alla sua famiglia va il nostro abbraccio più sincero”.

