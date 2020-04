“Mettiamoci d’accordo, non è che il gioco del momento è diventato ‘guardie e ladri’, perché le guardie non sono sufficienti per controllare i comportamenti di 1 milione e 400mila persone. Per cui ognuno deve fare più che mai il proprio dovere. Il mio dovere è stare qui e lavorare”. Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo consueto video mattutino, dopo aver annunciato di aver chiesto maggiori controlli al comandante della polizia locale e al prefetto. All’inizio dell’emergenza sanitaria, Sala si era speso a favore della riapertura delle attività,condividendo il video che diceva: “Non abbiamo paura, Milano non si ferma”. In questi giorni, insieme ai sindaci di centrosinistra dei capoluoghi lombardi ha inviato una serie di domande alla Regione Lombardia, chiedendo quando sarebbero stati fatti più tamponi (anche nelle Rsa) e quando sarebbero stati messi a punto i test sugli anticorpi.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore MANI PULITE 25 ANNI DOPO di Gianni Barbacetto ,Marco Travaglio ,Peter Gomez 12€ Acquista