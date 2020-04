“Le giornate sono belle, ma non si può uscire: non abbiamo ancora raggiunto nessun obiettivo, altrimenti lo sforzo fatto verrà vanificato e i numeri inizieranno a peggiorare. Non uscite di casa”. È l’appello che il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, rivolge ai lombardi durante la diretta Facebook per fare il punto sull’emergenza coronavirus. Per poi aggiungere: “Da domani dovrete coprirvi il volto, naso e bocca, con qualunque strumento utile per evitare la diffusione del virus”.

