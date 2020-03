Droni in giro per la città e una voce che rimprovera chi viola le misure. È ciò che si vede in un video pubblicato dal sindaco di Messina, Cateno De Luca. Un’idea, sembrerebbe, messa in campo per far rispettare le regole agli abitanti, ma che in realtà è un fake. Le immagini, rilanciate dalla pagina facebook del primo cittadino, sono state infatti montate ad arte. In realtà però non sono stati messi in campo droni, ma solamente volanti dei vigili che mandano comunque un messaggio dall’altoparlante.

