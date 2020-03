Il presidente del Consiglio nelle sue comunicazioni a Palazzo Madama ha ribadito l'impegno perché ci sia collaborazione con tutte le forze politiche. Il leader di Italia viva ha proposto una commissione d'inchiesta in estate per indagare sugli errori dell'esecutivo (che lui stesso sostiene). Poi insieme al segretario del Carroccio ha ringraziato l'ex presidente Bce che ha chiesto all'Ue di "non esitare". Proprio come Conte fa da settimane

Per il prossimo decreto di aprile per far fronte all’emergenza coronavirus, il premier Giuseppe Conte ha assicurato al Senato che “ci sarà un più intenso confronto con le opposizioni”. Gli aiuti aggiuntivi, come già annunciato, “non saranno inferiori ai 25 miliardi già stanziati. Per un totale non inferiore ai 50 miliardi di euro“. Su questo decreto inizierà subito il lavoro di tutte le forze politiche. Proprio la necessità di un maggiore coinvolgimento del Parlamento è una della critiche che erano state sollevate a Conte nelle scorse ore dopo aver parlato alla Camera. E uno dei nodi che avevano portato lo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella a intervenire per chiedere una maggiore collaborazione tra le forze politiche.

Chi ha parlato per le opposizioni in Aula è stato Matteo Salvini, ma anche Matteo Renzi che pur facendo parte della maggioranza, come d’abitudine, spesso si trova allineato a quanto chiede chi non sostiene l’esecutvo. I due hanno infatti invocato il nome di Mario Draghi, che solo ieri in un’intervista al Financial Times ha chiesto all’Ue di “non esitare” a mettere in campo misure eccezionali. Ovvero lo stesso concetto sul quale punta lo stesso premier dall’inizio della crisi. “Le ha indicato la strada”, ha detto il leader di Italia viva parlando in Aula. “Benvenuto, ci serve l’aiuto di tutti”, ha rincarato Salvini. Proprio su Draghi ha risposto il premier uscendo da Palazzo Madama: “Siamo in sintonia“, si è limitato a dire. “Serve uno shock, un’azione straordinaria” di fronte a un’emergenza che è simmetrica.

Conte si appella al senso di responsabilità del Parlamento

Il presidente del Consiglio ha riferito al Senato meno di 24 ore dopo le sue comunicazioni alla Camera. E, come da prassi, ha utilizzato lo stesso discorso, ma integrandolo con una maggiore apertura alle opposizioni. Che infatti avevano lamentato a Montecitorio di non essere state nominate nella prima relazione. “La responsabilità massima compete al governo, senz’altro”, ha detto il premier. “Ne siamo consapevoli. Ed è per questo che sono qui a riferire delle nostre azioni, nella sede dove operate voi rappresentanti del popolo. Ma la responsabilità, non mi stanco di dirlo è di tutti i cittadini, anche di voi membri del Parlamento, perché mai come in questa condizione di assoluta emergenza, siamo chiamati a conformare tutte le nostre azioni verso il bene comune, al quale siamo chiamati a contribuire attraverso il rispetto delle regole, con pazienza, fiducia, responsabilità”. Inoltre, Conte ha sottolineato come “la battaglia vada da Nord a Sud” e dunque non coinvolga solo “le regioni del Nord”.

Conte parlando ai senatori ha quindi dato garanzia che nel lavoro di costruzione del prossimo provvedimento di aprile saranno coinvolte tutte le forze politiche: “Nel lavoro per il decreto marzo abbiamo incontrato i leader dell’opposizioni e nel testo sono state raccolte alcune delle loro indicazioni, e anche ieri alla Camera ho ricevuto ampie aperture al confronto. Ora c’è un nuovo decreto e possiamo riprodurre questa metodologia di lavoro, anzi darò mandato al ministro D’Incà di elaborare un percorso di più intenso confronto”.

Renzi fa opposizione e chiede una commissione d’inchiesta. Sulle misure economiche: “Non bastano 50 miliardi. Draghi le ha indicato la strada”

Tra i primi a prendere la parole in risposta alle comunicazioni del premier c’è stato il leader di Italia viva Matteo Renzi. Che pur sostenendo il governo Conte, rivendica da sempre il suo diritto alle critiche. “Penso che Conte abbia fatto bene a venire in Parlamento, oggi voglio dare atto al presidente del Consiglio di essere qui in Aula e di essersi aperta una discussione vera chiara”, ha detto. Renzi però ha superato gli stessi avversari delle opposizioni ed è arrivato fino a chiedere una commissione d’inchiesta per far luce sugli errori commessi dall’attuale governo nella gestione dell’emergenza: “Lei presidente, ha fatto una citazione manzoniana, “del senno di poi son piene le fosse”. C’è un’altra citazione manzoniana, sempre nel capitolo della peste, che ‘il buon senso c’era ma se ne stava nascosto per paura del senso comune’. Mi domando se non sia successo questo. Propongo di istituire una commissione d’inchiesta. Si sono fatte commissione d’inchiesta su tutto, penso si possa fare di fronte a 8mila morti. Ci sarà tempo, dopo le vacanze estive”.

Per quanto riguarda gli aiuti economici, Renzi ha dichiarato: “Facciamo un unico decreto, non uno al mese. Non bastano 50 miliardi. Non parliamo del prossimo decreto come di una saga, ma di un unico decreto”. E citando le misure economiche prese dal presidente Usa Donald Trump ha aggiunto: “Ha fatto la scelta giusta, ha messo 2mila miliardi di euro dopo essersi chiuso al Congresso con repubblicani e democratici”. Quindi ha concluso invocando Mario Draghi, come poco dopo avrebbe fatto lo stesso Salvini: “Draghi le ha indicato, la strada, serve liquidità. O siamo in grado di immaginare il futuro economico o faremo gli stessi errori” fatti “sull’emergenza sanitaria. Convivremo con quest’emergenza per due anni, noi ci siamo presidente, anche per gesti simbolici come riaprire le librerie, che come le edicole, curano l’anima”.

Salvini: “Collaborativi va bene, ma non spettatori”. E anche lui evoca Draghi: “Benvenuto, ci serve aiuto di tutti”

Il leader del Carroccio, che nelle scorse settimane ha più volte chiesto l’intervento di Mattarella perché fossero maggiormente coinvolte le opposizioni, ha iniziato il suo intervento dicendo di essere disposto a “collaborare”. Ma “non ci stiamo a fare gli spettatori”, ha detto. “Se non diamo i soldi alla gente quella esce di casa: subito liquidità”. Quindi, come già fatto da Renzi, ha evocato l’ex presidente della Bce: “Grazie Draghi per le sue parole. E’ caduto il mito del non si può fare debito..Si può fare. Benvenuto, ci serve l’aiuto di tutti, anche del suo. Sono contento di quello che potrà nascere da questa intervista”.

Anche Salvini, come il leader di Italia viva, ha parlato di “errori commessi”. Anche se non è arrivato fino a invocare una commissione d’inchiesta. “Non fate da soli. E Presidente Conte, ogni tanto ammettere qualche errore fatto non sarebbe segno di debolezza ma di forza, altrimenti non staremmo qui a commentare 7503 italiani morti a cui va il nostro pensiero”. Quindi il leghista ha chiesto “impegni concreti all’esecutivo”: “Guardiamo al futuro per rispetto ai problemi immediati di chi vuole sapere se la Cassa integrazione arriva ora o fra due mesi. Chiediamo al governo risposte immediate: il 70% dello stipendio dei medici sia esente da tasse. Ora impegni concreti: mascherine, bombole d’ossigeno. L’emergenza si sposterà alle case”.