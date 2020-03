“Nel periodo compreso tra il 24 marzo ed il prossimo 5 aprile, anche grazie al supporto e alla disponibilità degli operatori economici privati, si stima il rientro in Italia di un numero di connazionali compreso tra i 45 mila e i 50 mila, prevalentemente tramite vettori aerei e, in misura minore, mediante pullman”. Lo dice nell’Aula della Camera il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà rispondendo al question time, sottolineando che sono già rientrati 30mila italiani e ricordando le misure che saranno imposte a chi rientrerà.