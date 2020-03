“Devo nuotare un altro anno, non ci voglio credere…”. A parlare è Federica Pellegrini dopo la notizia del rinvio di un anno dei Giochi di Tokyo, previsti per il 2020. “Sembra una barzelletta, il destino, le coincidenze…fatto sta che io non posso smettere di nuotare – spiega l’azzurra in alcune storie su Instagram -. Avrei preferito gareggiare quest’anno, ma visto tutto quello che sta succedendo nel mondo e che tanti atleti non hanno la possibilità di allenarsi saremmo arrivati senza essere preparati, quindi la decisione di spostarle di un anno è giusta e sono d’accordo. Ci prepareremo al meglio, si tratta solo di riprogrammare tutto. E speriamo che il fisico tenga botta ancora per un anno”, conclude la regina del nuoto azzurro.