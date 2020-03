“Fare i tamponi a tutti? È impossibile. Attualmente l’Emilia-Romagna ne riesce a processare 2800 al giorno. Con uno sforzo incredibile si arriverà, nei prossimi giorni, a 4800″. A dirlo, in un videomessaggio su Facebook, il direttore della Usl di Piacenza, Luca Baldino, che oltre a illustrare la situazione degli ospedali in provincia ha voluto rispondere alle domande dei cittadini. “In molti mi chiedono se ce la faremo. Io rispondo di sì, non abbiamo alternative”.

