Mezzo milione di tamponi. Agli Stati Uniti. Da un’azienda italiana, precisamente di Brescia, una delle provincie più colpite dall’emergenza Covid-19. La notizia circolava sui social già dal pomeriggio, diffusa da alcuni media statunitensi; in serata però è arrivata la conferma, con Repubblica che ha reso noto come a fornire i tamponi agli Usa sia proprio una società lombarda, che li ha prodotti e venduti agli Stati Uniti.

EXCLUSIVE: The U.S. Air Force quietly flew 500,000 COVID-19 testing kits from Italy to Memphis on Monday https://t.co/SLRdFY62r4 | @MarcusReports pic.twitter.com/ttWTpiu4dJ — Defense One (@DefenseOne) March 18, 2020

Il carico dall’Italia è partito dalla base militare Usa di Aviano, nei pressi di Pordenone, ed è arrivato ieri a Menphis, trasportato da un aereo dell’aeronautica americana. Quel mezzo milione di tamponi, però, secondo il calcolo degli esperti sarebbe bastato per coprire il fabbisogno di quasi tutto il nord Italia. I dati, del resto, parlano chiaro: dall’inizio della crisi, nel nostro Paese sono stati eseguiti 100mila tamponi. Troppo pochi, tanto che le varie regioni sono da sempre alla disperata ricerca per cercare di contenere l’avanzata del nuovo coronavirus. Per questo motivo, la notizia suona un po’ come una beffa: la soluzione era lì, direttamente nell’epicentro del contagio.